Vincom Collection đón dòng tiêu dùng tại các đại đô thị Vinhomes

Sau nhiều năm vận hành chuỗi F&B tại Hà Nội, anh Nguyễn Quốc Minh nhận ra mặt phố đẹp không còn là tiêu chí duy nhất khi mở điểm bán mới. Các tuyến phố trung tâm có lợi thế nhận diện, nhưng chi phí thuê cao, diện tích kinh doanh hạn chế, khó dừng đỗ xe cho khách hàng. Với việc siết chặt sử dụng vỉa hè, thậm chí phát sinh chi phí thuê, biên lợi nhuận của nhiều cửa hàng bị thu hẹp mạnh, buộc các mô hình F&B phải tính lại bài toán vận hành.

Trong các chuyến khảo sát gần đây, anh Minh chú ý tới các khu phố thương mại trong đô thị - nơi khách hàng không chỉ là người đi ngang qua, mà còn là cư dân, nhân viên văn phòng tại chỗ, khách tham gia sự kiện và người đến vui chơi cuối tuần.

"Một cộng đồng cư dân đủ lớn có thể giúp mặt bằng vận hành theo nhịp sống của cả đại đô thị, thay vì chỉ trông chờ vào khách vãng lai", anh Minh nhận định.

Từ kinh nghiệm kinh doanh, anh Minh nhận thấy một mặt bằng tốt không chỉ được đo bằng vị trí, mà còn bằng khả năng tiếp cận dòng khách ổn định, có sức chi tiêu cao và được nuôi dưỡng trong hệ sinh thái trải nghiệm đồng bộ. Trong bối cảnh đó, Vincom Collection ra đời nhằm đón dòng tiêu dùng tại các đại đô thị Vinhomes.

Vincom Collection được phát triển trong lòng các đại đô thị và điểm đến trọng điểm với lượng khách dồi dào. Ảnh: Vinhomes

Vincom Collection là mô hình khu phố thương mại đa trải nghiệm, với tổng quỹ đất thương mại - dịch vụ giai đoạn đầu gần 300 ha, hiện diện tại các đại đô thị và điểm đến trọng điểm như Ocean City, Vinhomes Global Gate, Vinhomes The Gallery tại Hà Nội, Vinhomes Green Paradise tại TP.HCM, Vinpearl Harbour tại Khánh Hòa...

Trong đó, Vincom Collection Bazaar tại Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội) là ví dụ cho cách bán lẻ được đưa vào lõi một đô thị đông dân cư, nơi dòng khách hình thành từ nhiều nguồn.

Đầu tiên là cộng đồng khoảng 40.000 cư dân tương lai của Vinhomes Global Gate - nhóm khách có nhu cầu tiêu dùng hàng ngày về ẩm thực, mua sắm, giáo dục, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ thiết yếu. Đây là "doanh thu nền" ổn định, tạo dòng khách thường xuyên mà nhiều mặt bằng thương mại truyền thống khó duy trì nếu chỉ phụ thuộc vào khách vãng lai.

Lớp khách thứ hai đến từ Trung tâm Triển lãm Việt Nam kế cận, với khả năng đón khoảng 60 triệu lượt khách mỗi năm tới tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện, nhạc hội quy mô quốc gia và quốc tế. Cùng với lợi thế hạ tầng kết nối liên vùng, đặc biệt là vị trí kế bên ga Cổ Loa của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh (vận hành từ 2028), khu thương mại này sẽ có thêm dư địa mở rộng tệp khách từ Hạ Long, Yên Tử, Gia Bình... lên tới hàng chục triệu lượt mỗi năm.

Các nguồn khách này tạo nên cấu trúc tiêu dùng khác biệt: cư dân tạo doanh thu thường nhật, sự kiện tạo các đợt tăng trưởng đột biến, khách vãng lai và khách liên vùng mở rộng biên độ tiêu dùng theo cấp số nhân. Nhờ đó, khu phố thương mại có cơ sở vận hành quanh năm, thay vì phụ thuộc vào cuối tuần hay mùa cao điểm.

Vincom Collection Bazaar hưởng lợi lớn từ hệ sinh thái tiện ích đồng bộ tại Vinhomes Global Gate. Ảnh: Vinhomes

Điểm đáng chú ý là Vincom Collection Bazaar không chỉ đặt mặt bằng vào đô thị, mà được quy hoạch thành một điểm đến có chủ đề. Lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội, mô hình "Phố hàng 2.0" tại đây kết hợp mua sắm, ẩm thực, check-in, sự kiện và trải nghiệm văn hóa trong không gian hiện đại, đồng bộ.

Dự án còn được thiết kế như một giao diện thương mại đa điểm chạm với các căn hai mặt tiền rộng khoảng 6 – 7 m, trục bộ hành 19 m quanh hồ trung tâm và mô hình khai thác 4 - 5 tầng công năng. Tầng một ưu tiên F&B, bán lẻ và không gian đón khách; các tầng trên có thể phát triển lưu trú trải nghiệm, spa, studio, văn phòng chuyên biệt hoặc dịch vụ cao cấp.

Cách tổ chức này giúp một tài sản vận hành song song nhiều nguồn thu, đồng thời tăng khả năng nhận diện thương hiệu, dẫn dắt dòng khách xuyên suốt và tối ưu hiệu suất khai thác.

Năng lực vận hành của Vincom Retail là yếu tố bảo chứng cho mô hình này. Trong quý I, toàn hệ thống do Vincom Retail vận hành đạt tỷ lệ lấp đầy tới 88,9%, tăng 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.606 tỷ đồng, tăng 36,4%.

Những con số này phản ánh năng lực vận hành thực tế của Vincom trong việc thu hút khách thuê, tổ chức ngành hàng và duy trì hiệu quả khai thác. "Khi kết hợp với nền tảng cư dân đông đảo và hạ tầng đồng bộ tại các đại đô thị Vinhomes, các sản phẩm thương mại của Vincom Collection không còn là những mặt bằng riêng lẻ, mà trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái tiêu dùng quy mô lớn, tạo dòng khách ổn định và tiềm năng khai thác dài hạn cho nhà đầu tư", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Tác giả: Thế Đan

Nguồn tin: vnexpress.net