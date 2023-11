Viết tiếp bài Đình Nhân Hậu (Nghệ An) sắp sập, ai chịu trách nhiệm?: Lúng túng trong phương án "cứu chữa"

Sở VHTT đề nghị UBND huyện Nam Đàn chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND xã Hùng Tiến thực hiện một số nội dung: Tổ chức kiểm tra thực tế tại di tích, kịp thời triển khai các phương án chống đỡ, gia cố trước mắt để di tích không bị đổ sập; dựng biển báo để cảnh báo nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân. Xây dựng phương án tu bổ, tôn tạo để bảo tồn, phát huy giá trị di tích lâu dài. (Trích văn bản của Sở VHTT Nghệ An)