Việt Á thao túng quan chức ra sao?

Cựu thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được miễn trách nhiệm hình sự Theo kết luận, bị can Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình (Bộ Y tế), đề xuất ông Nguyễn Trường Sơn (khi đó là thứ trưởng) ký quyết định cấp số lưu hành tạm thời cho kit xét nghiệm Việt Á. Sau đó, ông Sơn tiếp tục ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành chính thức, dựa trên tờ trình của Vụ Trang thiết bị và công trình. Ông Sơn thừa nhận Công ty Việt Á chưa đủ điều kiện để được cấp số đăng ký lưu hành nhưng vẫn ký cấp số đăng ký tạm thời vì mong muốn kịp thời có kit xét nghiệm để phòng chống dịch và do nhận thức pháp luật hạn chế. Về việc ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành chính thức cho Công ty Việt Á, ông Sơn cho rằng do hội đồng tư vấn đề xuất và Vụ Trang thiết bị và công trình báo cáo đủ điều kiện. Dù biết một số điều kiện để cấp số lưu hành chính thức chưa được đảm bảo nhưng do tình hình dịch phức tạp, khẩn cấp và Chính phủ chỉ đạo khẩn trương có sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch nên ông vẫn ký. Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Sơn có dấu hiệu tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tuy nhiên, ông Sơn không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Việt Á và không được hưởng lợi, không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân. Do vậy, căn cứ các quy định pháp luật và nghị quyết 03 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, miễn trách nhiệm hình sự cho ông Sơn, không khởi tố điều tra, không đề nghị truy tố. Cơ quan điều tra cũng xác định cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường có dấu hiệu né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế, kiểm tra, chỉ đạo kết luận kiểm tra giá hiệp thương, sau đó dẫn đến việc Công ty Việt Á nâng giá kit xét nghiệm. Tuy nhiên ông Cường cũng không thông đồng, thỏa thuận, không được hưởng lợi, không có động cơ vụ lợi nên không xem xét trách nhiệm hình sự.