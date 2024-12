Video tấn công khủng bố tại chợ Giáng sinh ở Đức khiến hơn 60 người thương vong

Tối 20/12, lực lượng an ninh đã triển khai quy mô lớn tại chợ Giáng sinh Magdeburg sau khi một đối tượng lái xe đâm vào đám đông.

Các quan chức địa phương xác nhận đây là một vụ tấn công khủng bố, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một trong số đó là trẻ em.

Vụ tấn công, theo ông Reiner Haseloff, Thủ hiến bang Saxony-Anhalt, nơi Magdeburg là thủ phủ, còn làm ít nhất 60 người bị thương.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tấn công, người mà ông Haseloff mô tả là một bác sĩ đến từ Saudi Arabia và hành động một mình.

Các nhân chứng cho biết chiếc xe dường như cố tình lao thẳng vào đám đông gần tòa thị chính. Người dân hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chợ Giáng sinh đã đóng cửa vào tối cùng ngày. Ban tổ chức kêu gọi người dân rời khỏi khu vực trung tâm thành phố.

Xem video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc một chiếc xe lao vào đám đông tại chợ Giáng sinh Magdeburg (Đức) tối 20/12/2024. Nguồn: Reuters

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Báo Tin tức