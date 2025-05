Xác minh clip tài xế Grab tại Đà Nẵng bị khách đánh tới tấp

Sáng 5-5, Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang xác minh vụ việc tài xế GrabBike bị hành khách hành hung trên đường Hoàng Thị Loan.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân gần đó lao vào can ngăn, cứu tài xế GrabBike khỏi bị hành hung

Sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ Grab bị hành khách dùng mũ bảo hiểm và tay đánh đập liên tục trên đường Hoàng Thị Loan.

Đoạn clip hơn 30 giây từ camera hành trình cho thấy sự việc xảy ra lúc 21 giờ 57 phút ngày 4-5 trên đường Hoàng Thị Loan. Thời điểm này, một tài xế GrabBike chở theo một khách nam rồi tấp vào lề đường.

Vị khách này không đội mũ bảo hiểm mà cầm trên tay.

Ngay khi xe vừa dừng lại, vị khách này dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu tài xế. Khi chiếc mũ văng ra, người này tiếp tục dùng tay đấm vào đầu, lưng, ngực tài xế.

Chưa dừng lại, người này lôi tài xế ra khỏi xe và tiếp tục đấm. Việc hành hung chỉ dừng lại khi có nhiều người chạy đến can ngăn.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Thanh Khê Tây cho biết đã nắm thông tin vụ việc. Ngay trong sáng nay đã cử lực lượng xác minh vị trí tuyến đường xảy ra vụ việc.

Nếu sự việc xảy ra trên địa bàn phường sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. "Không thể để hành vi bạo lực, côn đồ như vậy xảy ra trên địa bàn" - lãnh đạo Công an phường Thanh Khê Tây khẳng định.

Được biết, đường Hoàng Thị Loan là điểm giáp ranh giữa phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) và phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

