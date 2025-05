Khởi tố, tạm giam tài xế vụ lật xe khách làm 4 người chết

Tài xế Nguyễn Văn Tư thời điểm xe ô tô khách vừa bị lật - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 7-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam tài xế Nguyễn Văn Tư (41 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương) về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Các quyết định tố tụng này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Your browser does not support the video tag.

Lật xe khách làm 4 người chết trên đèo Tam Đảo: Khởi tố, tạm giam tài xế

Trước đó khoảng 9h15 ngày 26-4, tài xế Nguyễn Văn Tư chạy xe khách 29 chỗ. Trên xe chở 17 hành khách chạy theo hướng từ Trung tâm thị trấn Tam Đảo xuống thị trấn Hợp Châu (Tam Đảo).

Khi xe khách đi đến km19+250 quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), do lái xe không làm chủ tốc độ khi xe xuống dốc, đánh lái vào cua làm xe bị lật đổ ngang ở mép đường đèo Tam Đảo, va vào hộ lan.

Vụ tai nạn đã làm bốn hành khách chết và nhiều người bị thương.

Tại hiện trường, cửa kính xe vỡ vụn, một đoạn thanh hộ lan bị gãy đổ.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn