VIDEO: Tài xế, phụ xe khách bị nhóm người đánh hội đồng dã man giữa đường

Sáng 22-4, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hình ảnh tài xế xe khách và phụ xe bị một nhóm người đánh hội đồng.

Video ghi lại diễn biến sự việc. Nguồn: MXH

Theo đoạn video clip, khi tài xế và phụ xe khách đang đứng bên đường thì bất ngờ bị một nhóm người xông tới dùng hung khí, đá tấn công.

Một nhân viên nhà xe không may bị ngã xuống thì bị nhiều người dùng hung khí đánh tới tấp. Vụ việc khiến tài xế, phụ xe khách bị thương.

Sau khi sự việc được đăng tải, nhiều ý kiến bất bình trước hành vi côn đồ của nhóm người trên.

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên diễn ra vào chiều ngày 21-4, tại tuyến đường trước Khu công nghiệp Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân của sự việc là do mâu thuẫn khi lưu thông trên đường giữa xe khách chạy tuyến Vinh - Hà Nội với một xe ô tô đưa đón công nhân ở khu công nghiệp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động