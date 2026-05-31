Tắt điều hòa hay để qua đêm? Nhiều người đang hiểu sai và tự làm hóa đơn điện tăng cao

Nhiều người nghĩ: Tắt điều hòa giữa đêm sẽ tiết kiệm điện hơn

Mỗi mùa hè, câu chuyện quen thuộc lại lặp lại trong rất nhiều gia đình: Bật điều hòa bao lâu là đủ? Có nên để chạy xuyên đêm?

Chị Hương (42 tuổi, Hà Nội) kể rằng gia đình chị từng duy trì thói quen bật điều hòa khoảng 2 tiếng rồi hẹn giờ tắt vì “sợ tiền điện”. Nhưng kết quả là gần sáng cả nhà tỉnh giấc vì nóng, sau đó lại bật lại điều hòa thêm lần nữa.

“Lúc đầu tôi nghĩ như vậy là tiết kiệm điện. Nhưng hóa ra máy phải khởi động lại nhiều lần, chạy công suất lớn để làm lạnh từ đầu nên tiền điện không giảm bao nhiêu. Thậm chí tháng nóng cao điểm còn tăng”, chị nói.

Đây cũng là hiểu lầm khá phổ biến. Nhiều người cho rằng cứ tắt điều hòa giữa đêm là tiết kiệm, nhưng thực tế điều hòa tiêu tốn điện nhiều nhất ở giai đoạn khởi động và kéo nhiệt độ phòng xuống mức cài đặt.

Nếu phòng đã đủ lạnh ổn định mà liên tục bật – tắt, máy sẽ phải hoạt động mạnh trở lại nhiều lần, dễ gây hao điện hơn so với việc duy trì mức nhiệt hợp lý.

Điều khiến hóa đơn điện tăng mạnh không phải là “để qua đêm”

Theo các kỹ thuật viên điện lạnh, việc để điều hòa chạy suốt đêm không phải nguyên nhân lớn nhất khiến tiền điện tăng cao. Vấn đề nằm ở cách sử dụng.

Rất nhiều gia đình hiện mắc 4 lỗi phổ biến:

- Đặt nhiệt độ quá thấp, kiểu 20-22 độ C

- Bật/tắt liên tục trong đêm

- Không dùng chế độ Sleep hoặc Eco

- Đóng kín phòng nhưng không vệ sinh điều hòa định kỳ

Đặc biệt, việc để nhiệt độ quá thấp mới là “thủ phạm” âm thầm khiến máy chạy liên tục ở công suất cao.

Ví dụ:

- Điều hòa đặt 26–27 độ C: Máy có thể tự giảm tải sau khi phòng đủ mát

- Điều hòa đặt 20–22 độ C: Máy phải nén lạnh liên tục vì khó đạt mức nhiệt sâu, nhất là những ngày nóng trên 38 độ C

Nhiều người còn có thói quen vừa bật điều hòa vừa đắp chăn dày. Nghe tưởng vô lý nhưng lại rất phổ biến trong các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Chế độ Sleep mới là thứ nhiều nhà đang bỏ quên

Các dòng điều hòa hiện nay hầu hết đều có chế độ Sleep hoặc ngủ đêm, nhưng không phải ai cũng dùng.

Cơ chế của chế độ này khá đơn giản:

- Sau khi người dùng ngủ sâu, máy sẽ tăng nhiệt độ từ từ 1–2 độ C

- Giảm công suất hoạt động

- Giúp cơ thể không bị lạnh về gần sáng

- Tiết kiệm điện hơn so với chạy cố định cả đêm

Theo nhiều kỹ thuật viên, nếu bật điều hòa ở mức 26–27 độ C kết hợp chế độ Sleep, mức tiêu thụ điện có thể giảm đáng kể so với việc duy trì 22–23 độ C suốt 7–8 tiếng.

Anh Minh, một nhân viên văn phòng sống tại TP.HCM, cho biết trước đây anh luôn để 23 độ C vì nghĩ “càng lạnh càng dễ ngủ”. Nhưng sau khi thử tăng lên 27 độ C và bật thêm quạt nhẹ trong phòng, tiền điện giảm thấy rõ.

“Tháng trước nhà tôi giảm gần 400.000 đồng tiền điện dù vẫn bật điều hòa gần như mỗi đêm”, anh nói.

Một đêm dùng điều hòa thực sự tốn bao nhiêu điện?

Đây là điều nhiều người khá bất ngờ.

Một chiếc điều hòa inverter 1HP hiện nay nếu hoạt động ổn định ở mức nhiệt hợp lý thường tiêu thụ khoảng:

- 0,8 – 1 kWh/giờ ở giai đoạn làm lạnh mạnh

- Sau khi ổn định có thể giảm xuống thấp hơn nhiều

Nếu dùng đúng cách trong khoảng 8 tiếng ban đêm, chi phí thực tế không “khủng khiếp” như nhiều người nghĩ.

Ngược lại, các thói quen sau mới dễ khiến hóa đơn tăng mạnh:

- Điều hòa cũ, không inverter

- Bộ lọc bẩn

- Phòng hở nhiều khe thoát khí

- Ban ngày bật nóng sâu rồi tối lại hạ nhiệt cực thấp

- Dùng thêm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào khung giờ tối

Vậy nên tắt điều hòa hay để qua đêm?

Câu trả lời là: Không cần cố tắt giữa đêm nếu phòng vẫn cần làm mát.

Điều quan trọng hơn là dùng đúng cách:

- Đặt nhiệt độ khoảng 26–28 độ C

- Bật chế độ Sleep hoặc Eco

- Kết hợp quạt nhẹ để lưu thông khí

- Vệ sinh điều hòa định kỳ

- Hạn chế bật/tắt liên tục

- Đóng kín phòng nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng trước khi ngủ

Với nhiều gia đình, thay đổi vài thói quen nhỏ đôi khi tiết kiệm hơn cả việc “chịu nóng để đỡ tiền điện”.

Bởi cuối cùng, điều khiến hóa đơn tăng cao không hẳn là chiếc điều hòa chạy suốt đêm – mà là cách chúng ta đang sử dụng nó mỗi ngày.

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: Thanh niên Việt