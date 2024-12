Video: Sử dụng xe đặc chủng, CSGT kịp thời đưa trẻ sơ sinh suy hô hấp đến bệnh viện cấp cứu

Your browser does not support the video tag.

Ngày 17/12, Cục CSGT cho biết, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) vừa dùng ô tô tuần tra hỗ trợ, đưa một trẻ sơ sinh bị suy hô hấp đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, khoảng 18h ngày 16/12, tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại Km 6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (trạm thu phí), nhận được lời đề nghị trợ giúp từ tài xế điều khiển ô tô con mang BKS 19A- 100.xx về việc trên xe có 1 trẻ sơ sinh đang cần đi cấp cứu nhưng lái xe không thuộc đường nên lo lắng sẽ làm chậm trễ thời gian.

Ngay lúc này, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - cán bộ tổ công tác nhanh chóng kiểm tra phương tiện thì thấy có 2 người lớn bế 1 trẻ sơ sinh đang thở oxy, mặt cháu bé tím tái có dấu hiệu suy hô hấp.

Sau khi báo cáo nhanh về chỉ huy đơn vị, tổ công tác đã sử dụng ô tô tuần tra đưa cháu bé cùng người nhà đến Bệnh viện nhi Trung ương cấp cứu. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của các cán bộ CSGT, hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Được biết, mẹ cháu bé là chị T.T.B.N (SN 1993, trú tại Lâm Thao, Phú Thọ). Cháu bé được cấp cứu là N.G.M (2 tháng tuổi), được chẩn đoán bị nhiễm khuẩn đường hô hấp dẫn đến suy hô cấp.

Hiện, sức khỏe của cháu bé đã ổn định.

Tác giả: Trần Giang (T/h)

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn