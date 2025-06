VIDEO: Qua đường bất cẩn, người đi xe máy bị xe đầu kéo tông

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 28-6, tại quốc lộ 7, đoạn qua xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại việc người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi bị xe đầu kéo tông

Vào thời gian trên, một người đàn ông điều khiển xe máy sang đường thiếu quan sát, bị xe đầu kéo tông trúng. Cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã nhào ra đường, xe máy bị cán nát. Rất may người đàn ông đã thoát chết trong gang tấc, bị thương nhẹ.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã liên tục bấm còi cảnh báo từ xa, người này vẫn tiếp tục di chuyển, dẫn đến tai nạn.

Sau khi clip vụ tai nạn được đăng tải trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận bày tỏ bất bình trước sự bất cẩn, thiếu ý thức khi tham gia giao thông của người đàn ông này. Đồng thời nhiều người cũng chia sẻ sự may mắn của người này vì đã thoát chết trong gang tấc.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động