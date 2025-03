VIDEO: Nhiều phóng viên bị ngăn cản không cho vào gặp gỡ báo chí về kẹo rau củ Kera

Chiều 14-3, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt tổ chức buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội, cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Nhân viên kiểm soát không cho các phóng viên vào phòng họp

Tuy nhiên, rất đông phóng viên đến đưa tin về cuộc gặp gỡ báo chí không được vào phòng họp. Lý do được 2 nhân viên kiểm soát tại cửa ra vào đưa ra là "không có thư mời đích danh". Nhân viên này cũng cho hay đây không phải là họp báo mà chỉ là cuộc gặp gỡ thân mật của Tập đoàn Chị Em Rọt với đại diện một số cơ quan báo chí.

Khi các phóng viên đề nghị được làm việc với BTC cuộc gặp gỡ báo chí, nhân viên này từ chối và cho hay chỉ làm theo yêu cầu của BTC. Nhân viên này cũng từ chối cung cấp danh tính cho các nhà báo.

Video: Các phóng viên bị từ chối, không cho tham gia cuộc gặp gỡ báo chí

Lý do được đưa ra là chỉ những nhà báo có thư mời đích danh mới được tham gia

Trước đó, kẹo rau củ Kera - sản phẩm do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt công bố và được sản xuất tại Công ty cổ phần ASIA LIFE (Đắk Lắk) - vướng vào lùm xùm quảng cáo sai sự thật khi được hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quảng bá với những thông tin được lan truyền như "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau".

Sự việc nhanh chóng dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt trong dư luận.

Nhiều nhà báo phải đứng ngoài cửa vì lý do "đây là cuộc gặp gỡ thân mật, không phải họp báo"

Ngày 6-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông tin sản phẩm kẹo Kera có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm và yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra Công ty cổ phần ASIA LIFE - đơn vị sản xuất sản phẩm này.

Các phóng viên bị từ chối tham gia cuộc gặp gỡ báo chí

Ngay hôm sau, ngày 7-3, Sở Y tế Đắk Lắk đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra Công ty cổ phần ASIA LIFE, yêu cầu báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

