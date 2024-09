VIDEO: Hiện trường vụ sạt lở đất đẩy nhiều ôtô, xe máy xuống suối làm 31 người chết, mất tích

Sáng 14-9, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vẫn tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất đẩy nhiều xe ôtô, xe máy xuống suối khiến 29 người chết, 2 người mất tích tại bản Khuổi Ngọa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình.

Được biết, sau khi bị đất đá từ vụ sạt lở đẩy xuống suối, chiếc xe khách, xe con và nhiều xe máy bị cuốn trôi xa hơn 1 km.

Lực lượng chức năng tiếp cận nơi xe khách bị cuốn trôi

Xe khách được phát hiện nằm dưới lòng suối cách hiện trường khoảng 1 km

Nhiều bộ phận của xe khách bị vùi trong đất đá

Xe khách bị lũ cuốn vò nát

Tại hiện trường, xe khách 29 chỗ, xe ôtô con và nhiều xe máy bị vò nát, nằm rải rác dọc theo bờ suối.

Hiện, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng các thiết bị chuyên dụng trục vớt các phương tiện lên bờ, tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

VIDEO: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nơi nhiều xe ô tô, xe máy bị sạt lở đẩy xuống suối khiến 29 người chết, 2 người mất tích

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng gần 6 giờ ngày 9-9, tại Km 180+680, quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình xảy ra vụ sạt lở đất đẩy nhiều phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 34 xuống dòng suối khi nước lũ đang chảy siết. Hậu quả, 1 xe ôtô khách 29 chỗ và nhiều ôtô con, xe máy bị vùi lấp, cuốn trôi.

Vụ việc khiến 31 người mất tích, trong đó có 2 cán bộ công an. Tính đến sáng 14-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 29 thi thể, hiện còn 2 người vẫn mất tích.

Nhiều bộ phận của xe khách nằm rải rác dọc theo bờ suối

Lốp ôtô khách tại hiện trường

Xe ôtô biến dạng nằm dọc bờ suối

Chiếc dép của một nạn nhân tại hiện trường

Được biết, tại tỉnh Cao Bằng, mưa lũ, sạt lở đất do bão số 3 gây ra đã khiến 54 người chết và mất tích, 15 người bị thương, 1.740 ngôi nhà bị thiệt hại. Mưa lũ còn khiến 1.850 ha lúa, hoa màu bị ngập; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều khu vực dân cư chia cắt, cô lập; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc... bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng cứu hộ tại hiện trường

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại

Hiện, chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Như Quỳnh - Tú Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động