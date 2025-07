Your browser does not support the video tag.

Nguyễn Đình Bắc bị nhiều cầu thủ U23 Indonesia uy hiếp - Nguồn: FPT PLAY

Tối 29-7, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia để lên ngôi vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025. Đáng nói, đội chủ nhà tiếp tục có trận đấu cực kỳ "rắn", họ không ngại có nhiều tình huống va chạm với đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Tình huống căng thẳng nhất là ở phút 54 khi nhiều cầu thủ và cả ban huấn luyện hai đội đã lao vào nhau sau pha bóng nguy hiểm.

Tác giả: THANH ĐỊNH - ANH HÀO

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ