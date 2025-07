VIDEO: Đất đá từ trên núi rơi xuống khi đoàn cán bộ đi kiểm tra sạt lở

Trưa 22-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một cán bộ xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An, cho biết vào sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, trên địa bàn xã có mưa lớn. Tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn qua bản Xốp Típ bị sạt lở gây ách tắc.

Đất đá từ trên núi bất ngờ rơi xuống khi đoàn công tác của xã Mường Típ đi kiểm tra sạt lở do bão số 3 gây ra. Nguồn: MXH

Nhận được tin báo, đoàn công tác của xã đã vào khu vực hiện trường kiểm tra thì đất đá trên núi bất ngờ rơi xuống nơi đoàn đang đi. Rất may, sự việc không ai bị thương.

"Vào khoảng 8 giờ ngày 22-7, khi đoàn công tác vào kiểm tra, làm barie chặn đường thì bất ngờ đá trên núi tiếp tục lăn xuống"- cán bộ trên thông tin.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 3, vào ngày 21 và 22-7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây ngập úng, sạt lở tại nhiều địa phương.

Hiện, các địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An đang cử các lực lượng túc trực 24/24 giờ để chủ động phòng chống, giảm những thiệt hại do diễn biến phức tạp mưa bão gây ra.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động