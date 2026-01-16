VIDEO: Cảnh sát khám nhà, đọc lệnh khởi tố vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Thanh Hóa

Chiều 15-1, Cơ quan Cảnh sát đều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, trong đó có vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Thanh Hóa Nguyễn Xuân Biên (SN 1967; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Clip công an khám nhà, đọc lệnh khởi tố doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Xuân Biên

Việc ông Nguyễn Xuân Biên và vợ là Vũ Thị Hường bị khởi tố đã gây chú ý của dư luận, bởi ông Biên được biết tới là một doanh nhân nổi tiếng tại địa phương, kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hệ thống chợ có tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa.

Dù là một doanh nhân, thế nhưng ông Biên được giới "anh chị" ở Thanh Hóa rất nể trọng.

Doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Xuân Biên và vợ Vũ Thị Hường (trái) cùng nữ kế toán bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ông Nguyễn Xuân Biên hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh; bà Vũ Thị Hường (vợ ông Biên) là Phó tổng Giám đốc Công ty.

Theo tài liệu điều tra, vào các năm 2019, 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng 2 dự án gồm dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành; thường gọi là chợ mới Phú Sơn) và dự án khu dịch vụ Thương mại - siêu thị kết hợp chợ Hạng III tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng, thường gọi chợ mới Nam Ngạn).

Hình ảnh cảnh sát phong tỏa, thực hiện lệnh khám nhà ông Nguyễn Xuân Biên trên đường Dương Đình Nghệ ngày 26-10-2025. Ảnh: Thành Nam

Trong giai đoạn từ quý II/2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cường Minh, trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với các khách thuê ki-ốt tại dự án chợ mới Phú Sơn và chợ mới Nam Ngạn đã chỉ đạo kế toán trưởng là Lê Thị Ban về việc không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt, dẫn đến việc công ty đã trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Trước đó, chiều 26-10-2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện phong tỏa, khám xét một số căn nhà của ông Nguyễn Xuân Biên trên đường Dương Đình Nghệ và Triệu Quốc Đạt (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

