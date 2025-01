Your browser does not support the video tag.

Tối 23-1, CLB Sông Lam Nghệ An gây bất ngờ khi đánh bại Becamex Bình Dương ngay trên sân nhà với tỉ số 1-0 ở vòng 11 V-League.

Mạnh Quỳnh có pha đột phá ấn tượng rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc mang về chiến thắng đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An tại V-League mùa này.

Tác giả: Thanh Định - Nguồn FPT PLAY

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ