Lau dọn bàn thờ thế nào cho đúng để cúng ông Công, ông Táo?

Ngày 23 tháng Chạp hằng năm là dịp quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt – ngày tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Trước thời khắc thiêng liêng này, việc lau dọn bàn thờ được các gia đình đặc biệt coi trọng, không chỉ để thể hiện lòng thành kính mà còn mang ý nghĩa “tống cựu nghinh tân”, gột rửa những điều không may, đón năm mới an lành. Tuy nhiên, lau dọn bàn thờ thế nào cho đúng, tránh phạm điều kiêng kỵ vẫn là băn khoăn của không ít người.

Ý nghĩa của việc lau dọn bàn thờ ngày 23 tháng Chạp

Theo quan niệm dân gian, ông Công, ông Táo là vị thần cai quản bếp núc, theo dõi sinh hoạt, nề nếp của mỗi gia chủ trong suốt một năm. Trước khi các ngài lên thiên đình báo cáo Ngọc Hoàng, gia đình cần sửa soạn bàn thờ sạch sẽ, trang nghiêm để bày tỏ sự tôn kính. Việc lau dọn bàn thờ vì thế không đơn thuần là công việc vệ sinh mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt.

Thời điểm lau dọn bàn thờ phù hợp

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, gia chủ nên lau dọn bàn thờ trước lễ cúng ông Công, ông Táo, thường vào ngày 22 hoặc sáng sớm ngày 23 tháng Chạp. Việc lau dọn nên hoàn thành trước khi bày mâm cúng. Nhiều gia đình chọn giờ tốt trong ngày, tránh thời điểm quá khuya hoặc lúc tâm trạng vội vàng, thiếu trang nghiêm.

Việc lau dọn bàn thờ phải hết sức cẩn trọng, đảm bảo sạch sẽ, trang nghiêm và tôn kính.

Chuẩn bị trước khi lau dọn

Trước khi tiến hành lau dọn bàn thờ, gia chủ nên thắp một nén hương, khấn xin phép thần linh, gia tiên cho được tạm thời xê dịch đồ thờ để lau dọn. Đây là bước quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Theo quan niệm tâm linh, việc xin phép thể hiện sự kính trọng và giúp gia chủ yên tâm hơn khi thực hiện.

Dụng cụ lau dọn nên được chuẩn bị riêng, sạch sẽ. Nước lau bàn thờ thường là nước ấm pha rượu gừng, rượu trắng hoặc nước ngũ vị hương. Tránh dùng các loại hóa chất tẩy rửa mạnh vì có thể làm mất đi sự trang nghiêm và ảnh hưởng đến đồ thờ.

Cách lau dọn bàn thờ đúng cách

Khi lau dọn, gia chủ cần nhẹ nhàng, cẩn thận, tránh làm rơi vỡ đồ thờ. Việc lau nên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đối với bát hương – vật linh thiêng nhất trên bàn thờ – tuyệt đối không xê dịch tùy tiện. Gia chủ chỉ nên lau phần bên ngoài bát hương, không đổ tro nếu không thực sự cần thiết. Trường hợp muốn rút bớt chân nhang, nên để lại số lẻ (thường là 3, 5 hoặc 7 chân), sau đó hóa chân nhang ở nơi sạch sẽ.

Các vật phẩm như đèn thờ, chân nến, lọ hoa, mâm bồng cần được lau sạch, sắp xếp lại gọn gàng, cân đối. Ảnh thờ gia tiên nếu có thể xê dịch nên được lau bằng khăn khô, sạch, tránh để nước bắn vào.

Những điều kiêng kỵ cần tránh

Trong quá trình lau dọn bàn thờ ngày 23 tháng Chạp, gia chủ cần tránh vừa lau vừa nói chuyện cười đùa, to tiếng hoặc mang tâm trạng bực bội. Không dùng khăn bẩn, nước lạnh hoặc khăn lau dùng chung với việc vệ sinh nhà cửa. Ngoài ra, không nên lau dọn bàn thờ sau khi đã cúng ông Công, ông Táo, bởi theo quan niệm dân gian, lúc này các ngài đã “đi vắng”.

Hoàn tất lau dọn và chuẩn bị lễ cúng

Sau khi lau dọn xong, gia chủ sắp xếp lại đồ thờ ngay ngắn, thắp hương và chuẩn bị mâm cúng ông Công, ông Táo theo điều kiện từng gia đình. Mâm cúng có thể đơn giản hoặc cầu kỳ, song quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm.

Ngày 23 tháng Chạp không chỉ là dịp tiễn Táo quân mà còn là thời điểm mỗi gia đình nhìn lại một năm đã qua, gột rửa những điều chưa trọn vẹn để hướng tới năm mới bình an, đủ đầy. Việc lau dọn bàn thờ đúng cách, trang nghiêm vì thế chính là bước khởi đầu ý nghĩa cho một cái Tết trọn vẹn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: giadinhonline.vn