Vì sao rơi xuống trụ bê tông hơn 20 ngày, thi thể bé Hạo Nam đưa lên vẫn nguyên vẹn?

Liên quan đến vụ cháu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, quê Đồng Tháp) rơi trụ bê tông sâu 35m kể từ trưa ngày 31/12/2022, rạng sáng 20/1 (tức 29 Tết), lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé trai này lên mặt đất.

Cụ thể, rạng sáng ngày 20/1, 2 cảnh sát cứu nạn Công an tỉnh Đồng Tháp đeo dưỡng khí, xuống độ sâu hơn 25 m trong lồng ống sắt bao quanh trụ bê tông - nơi bé trai Hạo Nam 10 tuổi bị kẹt, dùng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể nạn nhân lên.

Khoảng 1h20 sáng 20/1 (tức 29 Tết), lực lượng cứu hộ công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam ra khỏi ống cọc bê tông sâu 35m, có sự chứng kiến của gia đình.

Hiện trường giải cứu bé Hạo Nam. (Ảnh: Tiền phong).

Trao đổi với VTC News, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, thi thể bé trai đã được bàn giao cho gia đình lo an táng.

Cũng theo ông Bửu, đội cứu hộ đã đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất nguyên vẹn. Đồng thời, ông Bửu giải thích lý do, vì sao hơn 20 ngày kể từ khi rơi xuống trụ bê tông, thi thể Hạo Nam vẫn còn nguyên vẹn.

“Chúng ta đã đưa thi thể em bé lên còn nguyên vẹn. Mặc dù lâu ngày trong điều kiện đất bao xung trong ống kín, áp lực nước và trong môi trường kín khí do đó quá trình phân huỷ diễn ra chậm hơn so với bình thường. Do đó, em bé được đưa lên nguyên vẹn, khâm liệm và đưa về an táng theo nguyện vọng của gia đình”, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói.

Như tin đã đưa, khoảng 11h50 ngày 31/12/2022, khi công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ nói trên lại lẻn vào. Sau đó, bé Hạo Nam đã lọt vào trong lòng cọc bê tông có đường kính 25 cm, dài 35m (gồm 3 đoạn nối lại với nhau).

Đến tối 4/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác định bé Hạo Nam đã tử vong. Đến nay, mọi nỗ lực đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất vẫn đang được triển khai.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn