Chuyển đổi số trong chẩn đoán, điều trị, quản lý ung thư

Hội nghị khoa học về Tiếp cận toàn diện chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư trong kỷ nguyên số tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Ngày 18/8, tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Hội nghị khoa học lần thứ IX chính thức khai mạc, với chủ đề “Tiếp cận toàn diện chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư trong kỷ nguyên số”.

Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh Nghệ An và Hội Ung thư Việt Nam.

Ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh ung thư đang là một trong những thách thức y tế lớn nhất của thế kỷ 21, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong.

Để tạo ra đột phá, ngành y tế cần tập trung 3 mũi nhọn chiến lược như: Đưa vắc xin HPV vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ giai đoạn 2026–2030, kiểm soát chặt chẽ bệnh mạn tính, thuốc lá, rượu bia để giảm nguy cơ ung thư;

Triển khai ba chương trình tầm soát trọng điểm (ung thư vú, cổ tử cung và đại trực tràng), đưa vào gói quyền lợi BHYT, chuẩn hóa xét nghiệm, sinh học phân tử và di truyền;

Cập nhật liên tục hướng dẫn quốc gia về điều trị ung thư, mở rộng hội chẩn đa chuyên khoa và chăm sóc giảm nhẹ tại tuyến cơ sở, bảo đảm bệnh nhân được hỗ trợ cả thể chất lẫn tinh thần.

Đặc biệt, cần tận dụng các nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế để rút ngắn khoảng cách với thế giới. Các kỹ thuật hiện đại như robot phẫu thuật, xạ trị proton, liệu pháp tế bào gốc… sẽ sớm được ứng dụng tại Việt Nam. Đặt mục tiêu chuẩn hóa hệ thống ghi nhận ung thư, từ đó hoạch định nhân lực, thiết bị, ngân sách dựa trên dữ liệu thực tế.

Các chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học tham gia hội nghị khoa học. Ảnh: Hồ Lài

Việt Nam sẽ tích cực tham gia các nghiên cứu lâm sàng đa trung tâm, hợp tác phát triển thuốc và vắc xin mới. Bộ Y tế sẽ đồng hành, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện để các kỹ thuật mới và phác đồ tiên tiến nhanh chóng phục vụ người bệnh.

Hội nghị năm nay thu hút sự tham gia của hơn 80 báo cáo viên và gần 800 đại biểu là lãnh đạo ngành y tế, chuyên gia đầu ngành, các bác sĩ đến từ những bệnh viện lớn trong cả nước.

Trong phiên toàn thể, nhiều vấn đề thời sự trong lĩnh vực điều trị ung thư đã được cập nhật. Cùng với đó, 7 phiên chuyên đề được triển khai, trải rộng trên nhiều lĩnh vực: vú - phụ khoa, đầu cổ, lồng ngực, tiêu hóa - gan mật, huyết học - y học hạt nhân, tiết niệu, và điều trị giảm nhẹ - điều dưỡng - dinh dưỡng. Các chuyên đề không chỉ tập trung vào kỹ thuật mới như phẫu thuật robot, xạ trị chính xác cao, liệu pháp miễn dịch, mà còn bàn thảo chiến lược chăm sóc toàn diện, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư.

Theo ông Bùi Đ ình Long – Ph ó ch ủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Ung b ư ớu Nghệ An kh ánh thành giai đo ạn 2 - l à công trình tr ọng đi ểm của tỉnh, c ó ý ngh ĩa chi ến l ư ợc trong n âng cao n ăng l ực đi ều trị ung th ư cho c ả khu vực Bắc Trung Bộ. L ãnh đ ạo UBND tỉnh Nghệ An khẳng đ ịnh sẽ tạo đi ều kiện thuận lợi nhất đ ể bệnh viện ph át tri ển, h ư ớng tới trở th ành trung tâm ung b ư ớu h àng đ ầu cả n ư ớc.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn