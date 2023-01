Vì sao người dân Nghệ An vào 'tỉnh tốp đầu' mua ô tô?

Người dân đưa ô tô đến đăng ký tại Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 30-1, thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trong năm 2022 tại tỉnh này có 27.404 xe ô tô được đăng ký mới, tăng 3.117 xe so với năm 2021 (năm 2021 tỉnh Nghệ An có 24.287 xe đăng ký mới).

Chỉ tính riêng trong 20 ngày đầu năm 2023 (từ ngày 1 đến 19-1-2023) số ô tô đăng ký mới là 1.830 xe.

Đến thời điểm hiện nay, tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 171.588 xe ô tô các loại.

Với số lượng đăng ký mới trung bình hơn 2.283 ô tô/tháng, Nghệ An là tỉnh nằm trong nhóm tỉnh, thành có người dân đăng ký mua ô tô nhiều nhất, sau Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Quảng Ninh…

Nghệ An đang được xếp vào danh sách tỉnh nghèo và là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người/năm gần như thấp của cả nước (năm 2022, thu nhập bình quân đầu người là 50,8 triệu đồng/người/năm - PV) nhưng lại là địa phương nằm trong top đầu về số lượng ô tô cá nhân đăng ký mới trong những năm gần đây.

Theo khảo sát, người dân Nghệ An chủ yếu mua các dòng xe phổ thông dao động 400 - 700 triệu đồng, xe sang và siêu sang không có nhiều.

Lý giải vì sao người Nghệ An mua nhiều ô tô, theo các chuyên gia thì những năm trở lại đây, người dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thu nhập tăng lên từ nhiều nguồn như bất động sản, xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh…

Trong đó, nhiều người Nghệ An rất thành đạt ở trong nước và cả nước ngoài đã gửi tiền về cho gia đình.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, bình quân mỗi năm có 13.000 - 14.000 lao động Nghệ An đi xuất khẩu theo diện hợp đồng. Lượng kiều hối lao động ở nước ngoài gửi về đạt khoảng 500 triệu USD/năm.

Mặt khác, thu nhập của người dân ngày càng tăng, trong khi đó giá xe ô tô ngày càng tiệm cận với thu nhập của một bộ phận không nhỏ người dân.

Một số đại lý ô tô ở thành phố Vinh cho hay, người dân chủ yếu mua ô tô vào dịp cuối năm và đa số các xe được bán ra giá trị dưới 1 tỉ đồng. Hiện có nhiều chính sách hỗ trợ giá, mua xe trả góp nên người dân dễ dàng có điều kiện mua ô tô hơn.

Tốc độ mua ô tô tăng nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng đường sá, bãi đỗ chưa đáp ứng đã gây ra bất cập về giao thông cho địa phương này, đặc biệt là ở thành phố Vinh.

Trước đó, tại cuộc gặp gỡ báo chí cuối năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú từng cho rằng, tốc độ mua sắm ô tô của người dân thành phố là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ùn tắc giao thông tại địa phương này.

Ông Tú cho hay theo thống kê, thành phố Vinh là một trong ba đô thị trên cả nước có tốc độ người dân mua, sở hữu ô tô tăng nhanh nhất.

"Chúng ta hay nói thời tiết mưa gió là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông nhưng không phải. Thực tế cho thấy, cơ sở hạ tầng như đường sá chật hẹp, thiếu bãi đỗ xe là nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông ở thành phố Vinh", ông Tú nói.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ