Vì sao Nghệ An cho phép 12 dự án được gia hạn tiến độ?

Vào năm 2007, sau khi được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với quy mô gần 50ha tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò để triển khai dự án xây dựng trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân nhưng do chậm triển khai hoàn thành dự án nên đến vào ngày 12/10/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc thu hồi 36,6 ha đất để làm các thủ tục đưa ra đấu giá, tìm chủ đầu tư mới

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến việc rà soát, tiếp tục chấp thuận cho phép 12 dự án trên tất cả các lĩnh vực được gia hạn tiến độ triển khai trên địa bàn trong thời gian tới.

Gia hạn nhiều dự án thương mại - dịch vụ

Qua kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành năm 2022 về việc kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (đợt 1) do ông Bùi Thanh An ký ngày 31/7/2023 tại Quyết định số 2287/QĐ.UBND đồng thời cũng đồng ý chấp thuận cho phép gia hạn tiến độ đối với 12 dự án trên địa bàn.

Đáng quan tâm, trong số 12 dự án được tiếp tục gia hạn tiến độ thực hiện có tới 10 dự án liên quan đến lĩnh vực thương mại - dịch vụ được phép tiếp tục thực hiện, còn lại 02 dự án liên quan đến sản xuất – chăn nuôi tại huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu.

Các dự án liên quan đến thương mại - dịch vụ được tiếp tục gia hạn tiến độ triển khai như: Khu thương mại và dịch vụ tổng hợp tại phường Vinh Tân, TP Vinh do Công ty CP dịch vụ thương mại Vinh Thịnh Vượng làm chủ đầu tư được gia hạn đến quý III/2024 (24 tháng so với tiến độ được quy định tại quyết định chủ trương đầu tư); Dự án Trung tâm dịch vụ thương mại Tuấn Hoài tại phường Vinh Tân, TP Vinh do Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoàng Tuấn làm chủ đầu tư được gia hạn đến III/2023 (24 tháng so với tiến độ được quy định tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư);

Khu kinh doanh hàng nông sản, văn phòng làm việc và kho tại xã Nghi Liên, TP Vinh do Công ty TNHH XNK dịch vụ thương mại tổng hợp; Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu do Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh làm chủ đầu tư được gia hạn tiến độ đến ngày 20/9/2023; Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ thương mại Hoàng Lan tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu do Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Lan làm chủ đầu tư được gia hạn tiến độ đến tháng 31/3/2024;

Một dự án điển hình tại thị xã Cửa Lò do chủ đầu tư mới triển khai thực hiện đang gấp rút hoàn thành các hạng mục liên quan sau khi được UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định thu hồi đưa ra đấu giá

Trung tâm dịch vụ, thương mại tổng hợp và trưng bày sản phẩm quê hương tại xã Xuân Hoà, huyện Nam Đàn do Công ty TNHH Bảo Long Miền Trung được gia hạn đến ngày 28/11/2024…

Còn 02 dự án liên quan đến chăn nuôi - sản xuất gồm: Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ do Công ty TNHH Nhật Hà Nghệ An làm chủ đầu tư được gia hạn đến quý III/2024; Khu sản xuất giống cây trồng nông nghiệp công nghệ cao tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu do Công ty CP nông nghiệp miền Trung làm chủ đầu tư.

Qua theo dõi chúng tôi được biết, tại văn bản nói trên, gần 100% các dự án đều được gia hạn tiến độ triển khai thực hiện trong vòng 24 tháng so với tiến độ được quy định tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Đặc biệt, để đáp ứng được gia hạn tiến độ, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu chủ đầu tư phải trực tiếp ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định trong vòng 30 ngày kể từ ngày được phép gia hạn.

Chấm dứt dự án nếu nhà đầu tư không ký quỹ

Tại Quyết định số 2287, ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo giao Sở KH&ĐT gửi văn bản thông báo cho các nhà đầu tư và thực hiện việc công bố công khai theo quy định. Tham mưu chấm dứt hoạt động dự án theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (nếu có) theo yêu cầu, trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày được cho phép gia hạn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng giao các địa phương liên quan (nơi có dự án) khẩn trương thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân để nhà đầu tư có cơ sở thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng để theo dõi, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với dự án. Kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) của chủ đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng dự án.

“UBND tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư đến trực tiếp Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày được cho phép gia hạn (Đối với các dự án chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án); trường hợp quá thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày được UBND tỉnh cho phép gia hạn, nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, cơ quan Nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động dự án theo quy định, nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra” – ông Bùi Thanh An chỉ đạo.

Bằng việc yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ bảo đảm thực hiện dư án theo tiến độ cam kết, người dân kỳ vọng thời gian tới, bức tranh về dự án treo trên địa bàn Nghệ An sẽ xuất hiện các "gam màu" sáng hơn, tránh kiểu dự án được chấp thuận xong rồi "găm đất" suốt thời gian dài



Tại Quyết định 2287/QĐ.UBND, UBND tỉnh Nghệ An cũng cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ đã được chấp thuận đối với 6 dự án gồm: Dự án xây dựng Trung tâm kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp do Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Trường Thi làm chủ đầu tư tại địa điểm xã Hưng Đông, thành phố Vinh; Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Quê Hương do Công ty TNHH 115 Phú Hậu làm chủ đầu tư tại địa điểm xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu;

Dự án xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ khách sạn, nhà hàng do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bảo Toàn Phát Phường làm chủ đầu tư tại địa điểm Vinh Tân, thành phố Vinh; Dự án Trồng cây ăn quả và cây lấy gỗ Núi Tiên do Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi giống gia súc làm chủ đầu tư tại địa điểm xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn;

Dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hưng Đông do Công ty TNHH Xuất khẩu và dịch vụ Đình Nguyên làm chủ đầu tư tại địa điểm xã Hưng Đông, thành phố Vinh; Dự án Khu điều hành và chế biến đá xây dựng mỏ Khe Diêm do Công ty CP Vật liệu 99 làm chủ đầu tư tại địa điểm xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn.

Với những động thái nói trên, người dân kỳ vọng rằng thời gian tới, bức tranh “dự án treo”, “dự án ôm đất”, “găm đất”, “dự án ma”…suốt thời gian dài, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt sẽ không còn tái diễn. Mặt khác, với việc yêu cầu ký quỹ bảo đảm đầu tư, các địa phương liên quan (nơi có dự án) khẩn trương tạo điều kiện cho chủ dự án hoàn thiện thủ tục đất đai sẽ tạo ra “luồng gió mới” cho các nhà đầu tư tiềm năng được cạnh tranh lành mạnh, tránh cơ chế xin – cho…

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn