Vì sao môi dễ nứt nẻ vào mùa Thu và nên khắc phục thế nào?

(Ảnh minh họa. Getty images)

Khi mùa đông đến, nhiều người gặp phải tình trạng môi khô nứt nẻ và bong tróc do sự phá vỡ lớp da bên ngoài và viêm nhiễm.

Khi môi khô tróc da, chúng sẽ có màu đỏ hoặc máu, có thể gây khó chịu hoặc đau đớn. Mặc dù đôi môi khô nứt nẻ là vô hại, điều quan trọng là phải bảo vệ và dưỡng ẩm, tránh các yếu tố nguy cơ để giữ một làn môi tươi tắn và xinh đẹp.

1. Vì sao môi dễ nứt nẻ vào mùa Thu?

Những nguyên nhân gây khô môi sau mà bạn nên biết để có thể giảm cảm giác khó chịu và có đôi môi quyến rũ.

Thời tiết khô lạnh, độ ẩm không khí giảm

Mùa Thu đặc trưng bởi không khí se lạnh và thiếu độ ẩm. Các yếu tố này làm môi mất nước nhanh chóng, dẫn đến tình trạng khô ráp và bong tróc.

Thói quen liếm môi không tốt

Khi môi khô, bản năng khiến nhiều người liếm môi để cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, nước bọt bay hơi nhanh, đồng thời cuốn đi lớp độ ẩm tự nhiên của môi, làm tình trạng khô thêm trầm trọng. Hơn nữa, enzyme trong nước bọt có thể gây kích ứng vùng niêm mạc.

Thiếu nước và dưỡng chất thiết yếu

Thời tiết mát mẻ khiến cảm giác khát giảm, dẫn đến việc uống ít nước hơn. Lượng nước không đủ, cùng với sự thiếu hụt vitamin B, kẽm hoặc sắt, có thể khiến môi dễ khô nứt hoặc thậm chí dẫn tới viêm khóe miệng.

Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng tiêu cực

Ngồi lâu trong phòng điều hòa hoặc sử dụng máy sưởi làm không khí trở nên khô hơn. Bên cạnh đó, trang điểm môi bằng các loại son chứa chì, hương liệu hoặc dùng sản phẩm tẩy trang quá mạnh cũng gây tổn hại đến lớp dưỡng ẩm tự nhiên của môi

(Ảnh: Getty images)

2. Môi bị nứt nẻ có gây hại gì không?

Việc không khắc phục kịp thời tình trạng môi nứt nẻ có thể dẫn đến nhiều hậu quả khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như cuộc sống hàng ngày.

Đầu tiên, những vết nứt sâu có thể gây ra cảm giác đau rát kéo dài, thậm chí dẫn đến chảy máu tại các điểm tổn thương. Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nếu không được chăm sóc đúng cách.

Đặc biệt, hành động liếm môi quá thường xuyên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập, khiến vấn đề dễ trở nên nghiêm trọng hơn. Ở khía cạnh thẩm mỹ, việc môi bong tróc và nứt nẻ khiến lớp son không bám đều, làm mất đi vẻ ngoài rạng rỡ, đồng thời gây tâm lý tự ti khi giao tiếp.

Một đôi môi khô ráp không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm sức hút tổng thể của khuôn mặt.

3. Giải pháp khắc phục và phòng ngừa

Một số cách dưới đây sẽ giúp bạn xử lý hiệu quả và ngăn ngừa tình trạng môi khô nứt nẻ trong mùa Thu.

Dưỡng ẩm đúng cách cho môi

Chọn son dưỡng môi chứa các thành phần giữ ẩm tự nhiên như axit hyaluronic, glycerin, bơ hạt mỡ, sáp ong, dầu dừa hoặc vaseline. Nên thoa son dưỡng nhiều lần trong ngày, đặc biệt là trước khi đi ngủ để môi có thời gian phục hồi sâu hơn.

(Ảnh: Getty images)

Bổ sung nước và dinh dưỡng đầy đủ

Duy trì thói quen uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, ngay cả khi không cảm thấy khát. Tăng cường các loại rau xanh và trái cây giàu vitamin C, nhóm vitamin B và kẽm để hỗ trợ quá trình tái tạo niêm mạc môi.

Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng

Thực hiện tẩy tế bào chết cho môi 1-2 lần mỗi tuần bằng sản phẩm chuyên dụng hoặc hỗn hợp tự nhiên như đường và mật ong để loại bỏ lớp da bong tróc. Tuyệt đối tránh việc cạy hoặc bóc da môi vì có thể gây chảy máu và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Điều chỉnh thói quen sinh hoạt

Không liếm môi hay cắn môi khi cảm thấy khô để tránh làm tình trạng thêm nghiêm trọng. Hạn chế sử dụng son môi chứa nhiều chì hoặc cồn; ưu tiên sản phẩm có thành phần dưỡng chất lành tính. Sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng có điều hòa để giúp không khí luôn được cân bằng, tạo cảm giác dễ chịu cho đôi môi.

Môi dễ nứt nẻ vào mùa Thu do đặc điểm sinh lý (không có tuyến dầu) kết hợp với yếu tố khí hậu hanh khô và thói quen sinh hoạt không phù hợp. Việc chăm sóc môi đúng cách - từ dưỡng ẩm, bổ sung nước, dinh dưỡng đến điều chỉnh thói quen, sẽ giúp duy trì đôi môi mềm mượt, hồng hào ngay cả trong những ngày thời tiết khắc nghiệt./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn