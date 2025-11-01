Vì sao FIFA vẫn im lặng về hình phạt với Malaysia?

FIFA cáo buộc FAM và 7 cầu thủ làm giả giấy tờ chứng minh tổ tiên để được khoác áo đội tuyển Malaysia.

Theo kế hoạch ban đầu, FIFA dự kiến công bố phán quyết cuối cùng vào cuối tháng 10 (hai ngày 30 và 31/10). Theo Stadium Astro, Ủy ban kháng cáo của FIFA tiến hành phiên điều trần tại Miami (Mỹ) vào hôm 31/10, liên quan đến vụ việc giả mạo hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Phán quyết cuối cùng dự kiến được công bố vài giờ sau khi phiên điều trần khép lại. Song, cho đến nay, FIFA vẫn im lặng. Điều này khiến công chúng và truyền thông Đông Nam Á tỏ ra khó hiểu.

Theo Strait Times, FIFA tỏ ra thận trọng trong vụ việc này, và đang tuân thủ quy trình pháp lý nghiêm ngặt để đảm bảo tính công bằng. Thậm chí, thời gian xử lý các kháng cáo có thể kéo dài hơn, với nguy cơ đến hết vòng loại Asian Cup 2027 (kết thúc 10/6/2026).

FAM nộp đơn kháng cáo ngày 22/9 (sớm hơn hạn chót), cho rằng đây là "lỗi hành chính" và các cầu thủ là "công dân Malaysia hợp pháp". Họ yêu cầu hướng hình phạt vào cá nhân giả mạo tài liệu thay vì toàn bộ tổ chức, và không tranh cãi tính xác thực của tài liệu FIFA.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang nỗ lực đảo ngược tình thế.

Điều này khiến vụ việc có thể phức tạp hơn dự kiến. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định sẽ tuân thủ đúng trình ngay sau khi Malaysia hoàn tất việc kháng cáo ở FIFA.

Thông báo của AFC có đoạn viết: “Dù đó là phán quyết của FIFA hay của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), chúng tôi đều coi đó là phán quyết cuối cùng. Mọi thứ phụ thuộc vào FAM".

Theo quy trình, sau khi FIFA công bố phán quyết cuối cùng, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC xem xét, và LĐBĐ châu Á sẽ hành động tương ứng theo quyết định của FIFA.

Nếu FAM không hài lòng với phán quyết cuối cùng từ FIFA, họ có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) – cơ quan cuối cùng. Khi đó, AFC thậm chí có thể chỉ hành động sau phán quyết cuối cùng từ CAS, thường mất thêm 3-6 tháng.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn