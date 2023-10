Vì sao Dự án xây dựng sai quy hoạch, giấy phép nhưng hơn 1 năm TP Vinh vẫn chưa xử lý?

Người dân, báo chí phản ánh mới lập biên bản, ra quyết định xử phạt

Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 4288 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Siêu thị thương mại (STTM) tại phường Lê Lợi, TP Vinh. Dự án có địa chỉ tại: số 123 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh do công ty TNHH Kinh doanh vật tư tổng hợp và cơ khí (gọi tắt là Cty Tổng hợp và Cơ khí) làm chủ đầu tư, người đại diện pháp luật là ông Trần Văn Chất.

Các hạng mục chính của Dự án như: Văn phòng, siêu thị, nhà trưng bày cao 02 tầng; nhà nghỉ nhân viên cao 03 tầng như QH và GPXD được cấp đã bị “biến mất”, thay vào đó là một nhà xưởng thép tiền chế liền khối với diện tích xây dựng 590,80m2 (mật độ xây dựng 100%).

Theo quy hoạch được phê duyệt, các hạng mục chính gồm: Siêu thị, nhà trưng bày cao 02 tầng, diện tích xây dựng 425,10 m2; nhà nghỉ nhân viên cao 03 tầng diện tích 71,80 m2; tổng diện tích khu đất 590,80m2, diện tích xây dựng 496,90m2, mật độ xây dựng 84,10%.

Ngày 28/10/2020, Công ty tổng hợp và cơ khí được Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Lợi ký cấp giấy phép xây dựng (GPXD) số 84 GP/SXD. Theo GPXD thì đây là loại công trình dân dụng cấp III gồm các hạng mục chính: Văn phòng, siêu thị, nhà trưng bày cao 02 tầng, diện tích xây dựng 400m2, diện tích sàn 730m2, tổng chiều cao 9,5mét; nhà nghỉ nhân viên cao 03 tầng, diện tích xây dựng 73,4m2, tổng diện tích sàn 220,2m2.

Quy hoạch, giấy phép xây dựng là thế nhưng Công ty Tổng hợp và Cơ khí đã bất chấp các quy định pháp luật, “biến” dự án STTM thành nhà xưởng buôn bán vật tư xây dựng, sắt thép.

Cụ thể, công ty này đã đổ móng, xây tường gạch lên cao khoảng 2 mét bao quanh hoàn toàn khu đất rồi đổ trụ bê tông cốt thép lắp đặt các khung thép tiền chế, bắn tôn bọc xung quanh. Các hạng mục chính của Dự án như: văn phòng, siêu thị, nhà trưng bày cao 02 tầng; nhà nghỉ nhân viên cao 03 tầng như quy hoạch và GPXD được cấp đã bị “biến mất”, thay vào đó là một nhà xưởng thép tiền chế liền khối với diện tích xây dựng 590,80m2 (mật độ xây dựng 100%).

Khu đất thực hiện dự án nằm trên mặt tiền đường lớn Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh, thi công từ cuối năm 2021 nhưng cho đến khi người dân, báo chí phản ánh vào cuối tháng 6/2022 thì Đội quản lý trật tự đô thị TP Vinh vẫn chưa “phát hiện” (?!).

Ngày 04/07/2022, Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng tải bài viết: “Nghệ An: Dự án Siêu thị thương mại tại phường Lê Lợi xây dựng trái phép, sai quy hoạch”. Sau khi báo chí phản ánh, ngay trong sáng ngày 4/7/2022, Sở xây dựng tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu UBND TP Vinh kiểm tra, báo cáo sự việc. Chiều cùng ngày, Đội Quản lý trật tự đô thị (QLTTĐT) TP Vinh phối hợp với phường Lê Lợi trực tiếp đến hiện trường kiểm tra hiện trạng và lập biên bản vi phạm hành chính số 106/BB-VPHC.

Ngày 8/7/2022, PCT UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến đã ban hành quyết định xử phạt số 2993 đối với Cty Tổng hợp và Cơ khí. Tuy nhiên hơn 01 năm trôi qua, hậu quả không được khắc phục.

Căn cứ vào luật định cũng như biên bản vi phạm hành chính, ngày 8/7/2022, Phỏ tịch UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến đã ký ban hành quyết định xử phạt số 2993. Theo quyết định, công ty TNHH Kinh doanh Vật tư tổng hợp và Cơ khi (có trụ sở tại 70 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh, do ông Trần Văn Chất là người đại diện theo pháp luật) đã có hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức thi công xây dựng công trình sai với giấy phép xây dựng số 84 do Sở Xây dựng cấp ngày 28/10/2020. Cty đã vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 6, Điều 16, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.

Công ty Tổng hợp và Cơ khí bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính số tiền 110 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, Công ty Tổng hợp và Cơ khí phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD điều chỉnh và có GPXD điều chỉnh. Hết thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, Công ty Tổng hợp và Cơ khí không xuất trình được GPXD điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình vi phạm. Mọi chi phí tổ chức cưỡng chế do Cty Tổng hợp và Cơ khí chi trả.

Buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong xử lý sai phạm

Tuy nhiên hết thời hạn 90 ngày, Công ty Tổng hợp và Cơ khí không điều chỉnh được GPXD như yêu cầu của cơ quan chức năng. Mặc dù vậy, UBND TP Vinh cũng không có bất cứ “động thái” nào trong việc xử lý công trình vi phạm cũng như các cán bộ chuyên trách quản lý địa bàn.

Theo khoản 2 Điều 81, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt VPHC về xây dựng thì hết thời hạn quy định, Công ty Tổng hợp và Cơ khí không xuất trình được GPXD được điều chỉnh thì ông Lê Sỹ Chiến –Phó Chủ tịch UBND TP Vinh phải ra văn bản yêu cầu tổ chức, các nhân vi phạm tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Phần mái tôn khoảng 10m2 mà Công ty Tổng hợp và Cơ khí đã tháo dỡ “đối phó” trước đó, nay được “chế” 1 mái di động phía dưới, chỉ cần bật công tắc điện là có thể đóng vào, kéo ra.

Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản thông báo, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có trách nhiệm thực hiện biện pháp buộc tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Tại khoản 5 của Điều 81 ghi rõ: “Tổ chức, cá nhân không thực hiện biện pháp buộc phá dỡ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này thì bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

Quy định là vậy nhưng không hiểu vì “nguyên nhân” gì, công trình này vẫn tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng sau đó. Nhiều tháng trôi qua, cũng không có bất cứ một Quyết định cưỡng chế nào được ban hành, Công ty Tổng hợp và Cơ khí vẫn buôn bán, hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dư luận và nhân dân hết sức bức xúc, vì sao một dự án xây dựng vi phạm cả Quy hoạch, GPXD nghiêm trọng như thế, báo chí vào cuộc phản ánh, đã có quyết định xử phạt nhưng hậu quả không được khắc phục?! Công ty Tổng hợp và Cơ khí có “uy quyền” gì hay công tác quản lý TTXD yếu kém của chính quyền TP Vinh?!

Ngày 27/06/2023, gần 01 năm sau ngày ban hành quyết định xử phạt số 2993 do ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND TP Vinh ký, Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục có bài viết thứ 3: “Nghệ An: Bị xử phạt 110 triệu đồng vì xây dựng trái phép, gần 1 năm công trình vẫn tồn tại?”.

Sau khi bài viết được đăng tải, thì 01 ngày sau, Phó Chủ tịch TP Vinh Lê Sỹ Chiến có CV số 3363/UBND-QLĐT gửi UBND phường Lê Lợi, đội QLTTĐT, Cty Tổng hợp và Cơ khí. Theo đó, CV cho biết: “Ngày 08/7/2022, UBND TP Vinh đã ban hành QĐ số 2993/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Cty Tổng hợp và Cơ khí. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, Công ty Tổng hợp và Cơ khí vẫn chưa khắc phục các tồn tại. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn, UBND TP có ý kiến như sau:

Yêu cầu Công ty Tổng hợp và Cơ khí nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng và chấp hành các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đã được UBND TP ban hành tại QĐ xử phạt nêu trên; khẩn trương thực hiện tháo dỡ các hạng mục vi phạm trước ngày 30/7/2023.

Trong thời gian thực hiện các quy trình cưỡng chế, xử lý theo quy định, UBND TP giao Đội QLTTĐT chủ trì, phối hợp với UBND phường Lê Lợi kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trong thời hạn nêu trên, nếu Cty Tổng hợp và Cơ khí không thực hiện thì đề xuất các giải pháp, biện pháp xử lý và cưỡng chế tháo dỡ theo quy định pháp luật”.

Công văn ban hành là thế, nhưng Công ty Tổng hợp và Cơ khí chỉ tháo dỡ 1 phần mái tôn khoảng 10m2/590,80m2 đã xây dựng. Toàn bộ các hạng mục vi phạm cũng như nhà thép tiền chế xây dựng sai giấy phép không được tháo dỡ. Công ty Tổng hợp và Cơ khí vẫn buôn bán, hoạt động bình thường trong sự “im lặng” khó hiểu của Đội QLTTĐT, UBND phường Lê Lợi và UBND TP Vinh.

Tương tự như công trình xây dựng mà chúng tôi đã phản ánh ở bài viết: “Phó chủ tịch TP Vinh đề xuất “hợp thức hoá” công trình sai phạm”, thì dự án này đến nay, Môi trường và Đô Thị Việt Nam cũng đã có 3 bài viết, nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Mới đây, vào ngày 10/10/2023, (tức sau gần 04 tháng Phó Chủ tịch TP Vinh Lê Sỹ Chiến đã ký CV số 3363) chúng tôi đã quay lại dự án này thực địa thì phát hiện toàn bộ công trình sai phạm vẫn còn nguyên vẹn, chưa có bất cứ hạng mục nào được tháo dỡ. Đặc biệt phần mái tôn khoảng 10m2 mà Công ty Tổng hợp và Cơ khí đã tháo dỡ “đối phó” trước đó, nay được “chế” 1 mái di động phía dưới, chỉ cần bật công tắc điện là có thể đóng vào, kéo ra.

Như vậy là hơn 1 năm trôi qua, kể từ ngày người dân phản ánh, báo chí vào cuộc viết bài, UBND TP Vinh xuống lập biên bản, ra quyết định xử phạt thì đến nay, hậu quả vẫn chưa được khắc phục, xử lý. Tương tự như công trình xây dựng mà chúng tôi đã phản ánh ở bài viết: “Phó chủ tịch TP Vinh đề xuất “hợp thức hoá” công trình sai phạm”, thì dự án này đến nay Môi trường và Đô Thị Việt Nam điện tử đã có 3 bài viết, nhưng những người có chức năng, nhiệm vụ vẫn có trách nhiệm trong việc xử lý dứt điểm vi phạm?!

Tại sao vậy? Cơ quan chức năng TP. Vinh có khúc mắc gì không trong quá trình xử lý vụ việc? Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin ở bài sau./.

Tác giả: BTB

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn