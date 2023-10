TP. Vinh: Thu hồi giấy phép xây dựng cấp lại “giấy phép con” và tiếp tục vi phạm?

Thu hồi GPXD vì sai QH, sau đó lại cấp “giấy phép con”

Ngày 11/10/2010, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có Quyết định số 4723/QĐ-UBND.ĐT về việc phê duyệt Quy hoạch (QH) mặt bằng tổng thể dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp tại xã Nghi Phú, TP Vinh, do Cty TNHH MTV Hùng Khánh làm chủ đầu tư.

Theo đó, tổng diện tích khu đất quy hoạch là 943,79m2, diện tích xây dựng công trình là 567m2, mật độ xây dựng 60%. Các hạng mục công trình trong mặt bằng QH gồm: Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp cao 7 tầng; trạm biến áp; sân đường nội bộ và cây xanh.

Sau 04 lần yêu cầu dừng thi công để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, Cty Phúc Minh vẫn tiếp tục thi công. Hiện tại đã thi công dầm tầng 02 và đổ trụ để lên ttầng 03 (ảnh chụp trưa ngày 10/10/2023).

Ngày 11/8/2015 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định só 574/QĐ-UBND.ĐC về việc cho công ty TNHH AV Phúc Minh (lúc này Cty TNHH AV Phúc Minh được tách từ Cty TNHH MTV Hùng Khánh) thuê đất tại xã Nghi Phú, TP Vinh. Tiếp đó, ngày 7/7/2016 Cty TNHH AV Phúc Minh (gọi tắt là Cty Phúc Minh) được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số CC402491.

Năm 2017, Cty Phúc Minh tiếp tục có công văn xin điều chỉnh QH dự án. Ngày 24/11/2017, PCT UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền ký QĐ số 5707/QĐ/UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng 1/500 dự án Trung tâm thưng mại tại xã Nghi Phú. Theo đó, tăng mật độ sử dụng đất từ 60% lên 100% (diện tích xây dựng từ 567m2 lên 943,79m2). Tầng cao công trình gồm 07 tầng nổi và 01 tầng hầm để xe.

Việc UBND tỉnh Nghệ An cho phép tăng mật độ xây dựng của TTTM từ 60% lên 100% khiến dư luận không khỏi băn khoăn đã đúng các quy định pháp luật hiện hành cũng như Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QH xây dựng thời điểm lúc này (?!).

Ngày 27/07/2020, Quy hoạch phân khu xã Nghi Phú được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND. Theo QH phân khu này thì lô đất QH Dự án TTTM (ký hiệu: DVTM-08) được QH với các chỉ tiêu: Mật độ xây dựng từ 60-80%; tầng cao từ 01-03 tầng, diện tích khoảng 821m2.

Như vậy, không rõ nguyên nhân từ đâu, có sự sai khác, chênh lệch giữa QH phân khu xã Nghi Phú và QH chi tiết xây dựng 1/500 của Dự án TTTM do Cty Phúc Minh làm chủ đầu tư.

Cấp GPXD rồi lại ra quyết định thu hồi GPXD. Sau khi chủ đầu tư có đề xuất thì ông Lê Sỹ Chiến, PCT Thành phố Vinh lại cấp “giấy phép con”, tuy nhiên Cty Phúc Minh lại tiếp tục vi phạm “giấy phép con” này.

Vào tháng 9/2022, đáng lẽ trước khi cấp GPXD cho Cty Phúc Minh, UBND TP Vinh phải căn cứ vào QH chi tiết 1/500, Quy hoạch phân khu xã Nghi Phú để có những điều chỉnh thích hợp thì ông lại nghiễm nhiên cấp GPXD số 115 cho dự án.

Sau khi phát hiện những sai sót, không trùng khớp giữa 02 bản QH, ông Lê Sỹ Chiến, PCT UBND TP Vinh đã ký Quyết định số 983/QĐ-UBND thu hồi GPXD số 115 đã cấp cho Cty Phúc Minh.

Lí do thu hồi: “GPXD nêu trên được cấp căn cứ vào QH chi tiết tỷ lệ 1/500 TTTM được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt (điều chỉnh) tại Quyết định số 5707/QĐ-UBND ngày 24/11/2017. Tuy nhiên QH chi tiết này đã không còn phù hợp với QH phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Nghi Phú được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 (một phần công trình dự kiến xây dựng nằm trong phạm vi Chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch mới, không đủ điều kiện cấp GPXD).

Sau khi bị thu hồi GPXD, ông Phan Khắc Huy, TGĐ Cty Phúc Minh đã có CV số 05 gửi UBND TP Vinh. Theo đó, Cty này đề xuất: “Kính đề nghị UBND TP Vinh quan tâm giúp đỡ Chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và cho phép Chủ đầu tư được tiến hành thi công phần móng và tầng hầm trong thời gian chờ đợi các thủ tục điều chỉnh quy hoạch”.

Ngày 15/5/2023, PCT UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến ký công văn số 2413/UBND-QLĐT phúc đáp về việc “tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng Dự án Trung tâm thương mại tại xã Nghi Phú”.

Công văn này như một “giấy phép con” khi: “UBND TP thống nhất để Cty AV Phúc Minh thi công phần móng và tầng hầm dự án theo GPXD số 115/GPXD ngày 19/9/2022”.

Không ký QĐ xử phạt, bất lực nhìn vi phạm tiếp diễn?

Mặc dù “giấy phép con” chỉ tạo điều kiện “thi công phần móng và tầng hầm dự án theo GPXD số 115”, tuy nhiên sau khi thi công xong 02 hạng mục này, Cty Phúc Minh đã ngang nhiên thi công tiếp tầng 01 và tầng 02 của dự án.

Ngày 22/09/2023, Đội Quản lý Trật tự đô thị TP Vinh đã đến lập biên bản kiểm tra hiện trạng, yêu cầu Cty Phúc Minh dừng các hoạt động thi công xây dựng tại dự án. Chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định pháp luật rồi mới tiếp tục được xây dưng công trình.

Việc cho phép điều chỉnh QH, tăng mật độ xây dựng TTTM từ 60% lên 100% (diện tích XD từ 567m2 lên 943,79m2) khiến dư luận không khỏi băn khoăn, liệu đã đúng các quy định pháp luật cũng như Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QH xây dựng (?!).

Tuy nhiên Cty Phúc Minh vẫn bất chấp các yêu cầu này mà tiếp tục thi công. Trước sự xem thường pháp luật, bất chấp quy định của chủ đầu tư, ngày 25/9/2023, UBND xã Nghi Phú đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính Cty Phúc Minh và chuyển lên UBND TP Vinh để ban hành quyết định xử phạt.

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính, Cty Phúc Minh vẫn không chấp hành, tiếp tục cho các tốp thợ thi công rầm rộ như không có chuyện gì xảy ra. Dư luận đặt dấu hỏi, phải chăng chủ đầu tư này có thế lực nào phía sau, hay UBND TP Vinh bất lực trong việc xử lý Cty Phúc Minh?!

Cty Phúc Minh vẫn không dừng thi công để chờ cơ quan chức năng điều chỉnh QH cục bộ lô đất thực hiện dự án, nên ngày 29/09/2023, Đội quản lý TTĐT TP Vinh lại tiếp tục ra lập biên bản yêu cầu ngừng thi công (lần thứ 3). Tuy nhiên lại một lần nữa, chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công như không có chuyện gì.

Mặc dù đã nhận được Đề xuất xử phạt vi phạm hành chính số 01/UBND-ĐT ngày 25/09/2023 của UBND xã Nghi Phú nhưng PCT UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến lại ký văn bản “tạm thời chưa xử phạt” (?!).

Ngày 04/10/2023, ông Lê Sỹ Chiến –PCT UBND TP Vinh lại tiếp tục có CV số 5502/UBND-QLĐT về việc tạm dừng hoạt động xây dựng tại dự án TTTM xã Nghi Phú.

Theo ông Chiến thì “UBND TP Vinh nhận được Đề xuất xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) số 01/UBND-ĐT ngày 25/09/2023 của UBND xã Nghi Phú, gửi kèm biên bản VPHC về lĩnh vực xây dựng do UBND xã Nghi Phú lập hồi 10 giờ 10 phút ngày 25/09/2023 tại Dự án TTTM do Cty Phúc Minh làm chủ đầu tư; Công văn số 21/CV-AV.PM ngày 28/09/2023 của Cty Phúc Minh về việc báo cáo giải trình và kiến nghị huỷ bỏ QĐ thu hồi GPXD để tiếp tục thi công dự án”.

Sau khi “xem xét”, PCT UBND TP Vinh đã có ý kiến như sau: “Dự án TTTM tại xã Nghi Phú do Cty Phúc Minh làm chủ đầu tư đã được UBND TP Vinh cấp GPXD số 115/GPXD ngày 19/9/2022; tuy nhiên do QH chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án chưa đồng bộ với QH phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Nghi Phú (tại lô đất DVTM-08; một phần công trình dự kiến xây dựng nằm trong phạm vi CGĐĐ theo quy hoạch mới) nên UBND TP Vinh đã thu hồi GPXD tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 13/4/2023. Để tháo dỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng dự án, UBND TP Vinh đã có Công văn số 2413/UBND-QLĐT ngày 15/5/2023 thống nhất để Cty Phúc Minh thi công phần móng và tầng hầm dự án theo GPXD số 115/GPXD ngày 19/9/2022, với điều kiện: Không xây dựng lên nền đường hiện trạng phía Bắc và phía Đông của dự án. Đồng thời, sau khi rà soát, xác định nguyên nhân về việc chưa phù hợp quy hoạch phân khu của Dự án, UBND Thành phố đã có Văn bản số 2145/UBND-QLĐT ngày 30/5/2023 báo cáo UBND Tỉnh, Sở Xây dựng cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch phân khu xã Nghi Phú đối với ô đất Dự án; Sở Xây

dựng đã có Văn bản số 1764/SXD-QHKT ngày 30/5/2023 báo cáo UBND Tỉnh cho chủ trương thực hiện; UBND Tỉnh chỉ đạo rà soát, làm rõ một số nội dung liên quan tại Công văn số 4537/UBND-CN ngày 09/6/2023. Vì vậy, tạm thời UBND TP Vinh chưa xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng tại dự án TTTM tại xóm 17, xã Nghi Phú; tuy nhiên yêu cầu Cty Phúc Minh tạm dừng hoạt động xây dựng tại Dự án, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xã Nghi Phú, thành phố Vinh, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định”.

UBND TP Vinh: “Giao Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh chủ trì, phối hợp UBND xã Nghi Phú tiếp tục kiểm tra, giám sát việc dừng thi công của Công ty TNHH AV Phúc Minh tại dự án nêu trên cho đến khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền”.

Tuy nhiên đã 06 ngày trôi qua kể từ khi ông Lê Sỹ Chiến ra CV số 5502, hoạt động xây dựng tại dự án TTTM xã Nghi Phú vẫn chưa dừng lại ngày nào. Trưa ngày 10/10/2023, tại công trường, các công nhân vẫn thi công rầm rộ, hiện dự án đã hoàn thành đổ dầm tầng 02 và đang đổ trụ bê tông cốt thêm lên tầng 03. Tại hiện trường, chúng tôi đã gọi cho PCT UBND TP. Vinh Lê Sỹ Chiến đặt câu hỏi vì sao UBND TP đã ra công văn số 5502 đình chỉ dự án gần 01 tuần (trước đó đã đình chỉ 03 lần) nhưng chủ đầu tư vẫn thi công bình thường? Ông Chiến cho biết sẽ chỉ đạo các công chức, cán bộ liên quan kiểm tra, xử lý ngay (?!).

Như vậy là đã 04 lần UBND TP Vinh lập biên bản, ban hành công văn yêu cầu dừng thi công nhưng Cty Phúc Minh vẫn bỏ ngoài tai, xem thường pháp luật. Phải chăng có sự “khúc mắc” gì hay chính UBND TP Vinh cũng bất lực trong vấn đề xử lý của chủ đầu tư?

