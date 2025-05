Vì sao CLB Hà Nội dùng cầu thủ thiếu kinh nghiệm dẫn tới thua Nam Định?

Hiệp đấu suy sụp của Hà Nội trước Nam Định đến từ việc không kiểm soát được tuyến giữa. Lão tướng Hùng Dũng và cầu thủ trẻ măng Đức Hoàng vất vả đối chọi với những ngôi sao đang độ chín như Brenner, Romulo hay Lý Công Hoàng Anh.

Sau hiệp 1, HLV Makoto Teguramori phải rút Đức Hoàng rời sân. Cầu thủ sinh năm 2002 khép lại trận đấu thứ 2 ở V.League mùa này trong nỗi buồn. HLV Makoto không có nhiều lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Việc dùng Đức Hoàng ở một trận đấu lớn cũng là bất khả kháng.

Đậu Văn Toàn, tiền vệ trụ của Hà Nội, bị chấn thương trước màn so tài. Ở chiều ngược lại, Đức Hoàng đáp ứng khá tốt trong các buổi tập trước trận đấu. Nhưng thực chiến và tập luyện khác nhau 1 trời 1 vực. Đức Hoàng lép vế hoàn toàn trước các tiền vệ đẳng cấp hơn và kinh nghiệm hơn bên phía đại diện thành Nam.

“Đức Hoàng có thể nhận và phát triển bóng, chơi phòng ngự trong phạm vi hẹp rất tốt. Cậu ấy đáp ứng yêu cầu trong các buổi tập, nên tôi rất muốn trao cơ hội", HLV Makoto lý giải. "Sau tình huống thua bàn đầu, Đức Hoàng lại để khoảng trống cho đối thủ ở bàn thứ hai. Có lẽ điều đó ảnh hưởng phần nào đến tinh thần của Hoàng”.

CLB Hà Nội giờ đã kém Nam Định tới 5 điểm, trong khi V.League chỉ còn 5 vòng đấu nữa là hạ màn. Lịch thi đấu của đội bóng Thủ đô cũng căng thẳng hơn so với đại diện thành Nam. Nam Định sẽ lần lượt gặp Thanh Hoá, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, Hà Nội phải đối đầu với Thể Công Viettel và Công an Hà Nội, bên cạnh 2 chuyến làm khách trước các CLB cũng đua tranh trụ hạng là SLNA, Bình Định.

Cơ hội lật ngược thế cờ trước Nam Định của Hà Nội khó lại càng thêm khó.

