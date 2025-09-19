Vụ Thuận An: Nhóm cựu quan chức và ông Phạm Thái Hà đã nộp lại bao nhiêu tiền?

Ông Phạm Thái Hà bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù - Ảnh: GIANG LONG

Tuyên án chiều nay (18-9), Tòa án nhân dân TP Hà Nội cáo buộc thiệt hại tại 5 dự án mà Tập đoàn Thuận An được "dọn đường" trúng thầu là 120 tỉ, trong đó ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội) bị cáo buộc liên đới gây thiệt hại tại một dự án là 96 tỉ đồng.

Gây thiệt hại lớn tài sản nhà nước

Bản án được tòa vừa tuyên cáo buộc ông Phạm Thái Hà phạm tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, nhận 750 triệu đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Ông Phạm Thái Hà bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị đánh giá có vai trò cao nhất, nên tòa tuyên mức án 10 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của ông Hưng "mang tính chất thao túng", làm tha hóa biến chất một số cán bộ liên quan khi "lợi dụng mối quan hệ thân thiết" với một số lãnh đạo cấp cao nhà nước, nhờ họ can thiệp, giới thiệu, tác động tới các địa phương, Bộ Giao thông vận tải.

Từ đó Tập đoàn Thuận An được tạo điều kiện tham gia đấu thầu, thi công tại 5 gói thầu. Ông Hưng đã trực tiếp gặp người có thẩm quyền để thỏa thuận tỉ lệ chi phần trăm, thông đồng, móc ngoặc tại 5 dự án, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Tòa cấp sơ thẩm nhận định hành vi của ông Hưng, ông Hà và những người bị đưa ra xét xử là "rất nguy hiểm", xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch trong nhóm hoạt động đấu thầu.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan, bản án nêu.

"Các bị cáo đều là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu và các gói thầu có sử dụng tiền ngân sách của Nhà nước. Họ biết rõ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu nhưng vẫn cố ý thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật", hội đồng xét xử nhận định.

Ông chủ Thuận An cam kết khắc phục hết hậu quả

Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử nhận định ông Nguyễn Duy Hưng có vai trò, trách nhiệm chính vì ông và tập đoàn được hưởng lợi từ hành vi thâu tóm các gói thầu.

Quá trình xét xử, ông chủ Thuận An và đại diện tập đoàn cam kết "sau khi các bị cáo khác nộp tiền khắc phục mà còn thiếu thì họ sẽ chịu nốt".

Tòa sơ thẩm ghi nhận lời cam kết khắc phục hậu quả trên, buộc Hưng cùng Tập đoàn Thuận An liên đới bồi thường cho các nguyên đơn dân sự là các ban quản lý dự án - nơi có dự án sai phạm.

Tuyên án chiều nay, hội đồng xét xử ghi nhận nhóm cựu quan chức, cán bộ đã nộp lại số tiền hưởng lợi trái pháp luật hơn 84 tỉ đồng. Ngoài ra các bị cáo và gia đình nộp khắc phục tổng số tiền 70 tỉ đồng và 90.000 USD.

Trong đó riêng ông Phạm Thái Hà bị cáo buộc phạm tội lợi dụng người có chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 750 triệu đồng, cùng đồng phạm gây thiệt hại 96 tỉ đồng. Quá trình điều tra và trước phiên tòa, ông đã nộp 1,2 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Là lãnh đạo cấp tỉnh duy nhất bị đưa ra xét xử trong vụ án này, ông Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) bị cơ quan công tố cáo buộc đã có hành vi tiếp nhận chủ trương của lãnh đạo cấp trên, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu dự án cầu Đồng Việt.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh bị cho là đã cùng cấp dưới thông đồng, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tiêu chí để liên danh nhà thầu trúng thầu trái quy định pháp luật. Sau khi tạo điều kiện cho Thuận An trúng thầu, ông Pích nhận tiền cảm ơn 4 tỉ đồng.

Hành vi của ông Pích cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỉ đồng.

Ông Pích cũng đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Quá trình thẩm vấn, ông Hà trình bày ngắn gọn nhất trong số 29 người bị đưa ra xét xử. Ông nói "nhất trí với cáo trạng", và đã có bản khai chi tiết từ trong trại tạm giam gửi đến cơ quan tố tụng.

Ông Hà mong muốn hội đồng xét xử xem xét tình tiết "nghề nghiệp làm trợ lý, thư ký giúp việc cho lãnh đạo có những rủi ro mà mình không thể lường trước được trong các công việc".

Về số tiền 750 triệu được Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cảm ơn, ông phân trần đây là số tiền "không đáng nhận" và "vô cùng đau xót về những cái dễ dãi của mình đã đưa đến những sai phạm".

Trong phần luận tội, viện kiểm sát nhận định một số cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu tại các địa phương "đã suy đồi về đạo đức".

"Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp, tạo ra nhóm lợi ích và lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng", bản luận tội nêu.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn