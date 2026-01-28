Vì sao cây sả được xem là thảo dược tự nhiên dễ tìm nhất?

Thành phần dinh dưỡng trong cây sả

Củ sả chứa nhiều dưỡng chất có giá trị đối với cơ thể. Trong sả có hàm lượng khoáng chất phong phú như sắt, magie, kali, kẽm, cùng folate - dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu và phát triển tế bào. Đặc biệt, sả còn giàu mangan, một vi chất quan trọng giúp phòng ngừa loãng xương, thiếu máu và hỗ trợ nhiều chức năng sinh lý khác của cơ thể.

Những lợi ích nổi bật của sả đối với sức khỏe

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Sả có vị cay nhẹ, mùi thơm đặc trưng giúp kích thích vị giác và tăng tiết dịch tiêu hóa. Tinh dầu sả hỗ trợ giảm đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn, đau dạ dày và tiêu chảy, đồng thời giúp khử mùi hôi miệng và hạn chế đờm nhớt trong cơ thể.

Hỗ trợ phòng, chống ung thư: Trong sả có hợp chất citral - được cho là có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây hại cho tế bào khỏe mạnh. Ngoài ra, beta-carotene trong sả còn đóng vai trò như chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm nguy cơ mắc ung thư.

Với những lợi ích đa dạng, cây sả không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là “vị thuốc xanh” hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống

Giảm rối loạn kinh nguyệt: Tinh dầu sả thường được sử dụng để làm giảm đau bụng kinh, đồng thời hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt. Đây là phương pháp được áp dụng phổ biến trong y học cổ truyền.

Thanh lọc cơ thể, giải độc: Sả giúp đào thải axit uric và các chất độc ra khỏi cơ thể, hỗ trợ chức năng gan, tăng cường bài tiết nước tiểu và giúp cơ thể được thanh lọc hiệu quả.

Hỗ trợ hạ huyết áp: Các hoạt chất trong sả có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ ổn định huyết áp. Người bị cao huyết áp có thể sử dụng nước sả như một biện pháp hỗ trợ bên cạnh chế độ điều trị phù hợp.

Kháng viêm, chống oxy hóa: Tinh chất từ sả có khả năng kháng viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường ruột.

Hỗ trợ điều trị bệnh đường hô hấp: Sả từ lâu đã được sử dụng để phòng và chữa các bệnh đường hô hấp khi thời tiết thay đổi. Sả tươi hoặc tinh dầu sả dùng để xông giúp giảm ho, giải cảm, tiêu đờm và thông thoáng đường thở.

Tốt cho hệ thần kinh: Tinh dầu sả có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng, cải thiện tinh thần. Một số nghiên cứu cho thấy, sả có thể hỗ trợ trong việc giảm triệu chứng của các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như run tay chân, căng thẳng thần kinh, động kinh.

Hỗ trợ điều trị các bệnh về da: Sả có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm, thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da. Trong dân gian, nước sả được dùng để tắm hoặc sát khuẩn, còn tinh dầu sả giúp hỗ trợ điều trị nấm da và viêm nhiễm.

Vai trò của cây sả trong đời sống hàng ngày

Không chỉ có giá trị về mặt y học, sả còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong sinh hoạt:

Giúp xua đuổi muỗi và côn trùng hiệu quả; Hỗ trợ chăm sóc và làm đẹp da, giảm mụn, giúp da săn chắc; Được sử dụng trong chế độ ăn giảm cân nhờ khả năng thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ đốt mỡ.

Tinh dầu sả dùng để xông giúp thư giãn tinh thần, giảm đau đầu, đau cơ; Mùi hương tự nhiên của sả giúp khử mùi, tạo không gian sống dễ chịu, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn