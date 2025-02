Vị khách lạ lồm cồm bò vào nhà lúc 3h sáng, cảnh tượng trong camera khiến nhiều người lạnh sống lưng

Không chỉ trong tháng củ mật mà trong những ngày đầu năm mới lợi dụng lúc nhà dân chủ quan, nhiều đối tượng trộm cắp vẫn tranh thủ ra tay "thó" tài sản. Ngày 8/2 vừa qua, hình ảnh một đối tượng lợi dụng sơ hở để vào nhà dân khoắng tài sản đã bị camera an ninh ghi lại.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, vào khoảng 3h sáng ngày 8/2, lợi dụng lúc gia chủ đang ngủ say, xung quanh vắng vẻ, một người đàn ông lạ mặt đã lẻn vào nhà dân trộm cắp tài sản.

Tên trộm mặc quần sáng màu, áo đen và che mặt bằng một chiếc khăn để lẻn vào nhà. Tuy nhiên, thay vì rón rén di chuyển nhẹ nhàng thì tên trộm lại lồm cồm bò vào trong sân nhà, liên tục quay đầu ngó nghiêng xung quanh. Có lẽ không phát hiện chiếc camera an ninh của gia đình, nên đối tượng vô tư bò qua đó và đã bị ghi hình lại.

Theo dõi đoạn clip ghi lại hình ảnh tên trộm nhiều người không khỏi giật mình khi thấy hình ảnh đôi mắt sáng rực trong camera an ninh vào buổi đêm. Không rõ gia đình đã bị mất tài sản giá trị gì không nhưng đoạn clip trên đã khiến nhiều người yếu bóng vía không khỏi thảng thốt trước "vị khách không mời" này.

"Nhìn hết hồn. Gia chủ mà có phát hiện tên trộm này chắc cũng hú vía, có khi bỏ chạy vì tưởng ai trêu cũng nên", tài khoản D.L chia sẻ.

"Đi ăn trộm mà bò lồm cồm như thế, gia chủ phát hiện thì biến hình à chứ chạy sao nổi. Trộm này chắc mới lần đầu. Mong là gia chủ chưa mất món đồ gì giá trị", một bạn khác chia sẻ.

