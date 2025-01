Camera ghi cảnh đôi vợ chồng làm ngân hàng ngã ra sàn nhà sau khi nhận thưởng Tết, biết con số mà thèm

Mới đây trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ vừa đi làm về đã lập tức mở điện thoại, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình với thái độ đầy hào hứng xen lẫn hồi hộp. Cùng chung cảm xúc, chồng của người phụ nữ cũng sốt sắng không kém vợ.

Một lát sau khi xem tin nhắn, hai vợ chồng đọc xong nhảy lên sung sướng, ôm nhau phấn khích tới mức ngã cả ra sàn.

Theo các bài đăng trên mạng xã hội thì người vợ trong clip là một nhân viên ngân hàng và trong clip là khoảnh khắc người phụ nữ này mừng rỡ sau khi nhận được thưởng Tết.

Đoạn clip khiến người xem cảm thấy vui, phấn khởi không kém đôi vợ chồng, đồng thời tò mò số tiền mà chị nhận được là bao nhiêu?

Được biết, người vợ trong clip là chị Phan Thu Phương (sống ở TP.Vinh, Nghệ An). Vợ chồng chị Phương đều là nhân viên ngân hàng.

Vợ chồng "banker" vui sướng khi nhận thưởng Tết. (Nguồn clip: Thu Phương)

Kể về đoạn clip đang gây xôn xao mạng xã hội trên báo Dân trí, chị Phương cho biết kết thúc ngày làm việc hôm 20/1, vợ chồng chị về nhà lúc 20 giờ. Khi đến cửa nhà thì chị nhận được tin đã có thưởng Tết. Nữ nhân viên nhanh chóng mở điện thoại, hồi hộp chờ xem mức thưởng Tết của mình là bao nhiêu.

Chị Phương tiết lộ, giữa năm qua, chị mới chuyển vào làm ngân hàng. Và dù làm việc chưa tròn năm nhưng nữ “banker” vẫn nhận được tiền thưởng Tết là 3 tháng lương. Ông xã của chị Phương được thưởng 4 tháng lương. Nhìn thấy khoản thưởng lớn, vợ chồng chị Phương hân hoan vui sướng như trong clip. Đây cũng là khoản thưởng Tết mà nhiều người “chỉ biết ước”.

Nhiều người vẫn đồn đoán, xuýt xoa vì lương, thưởng của ngành ngân hàng cao vượt trội, về vấn đề này, chị Phương cho biết đặc thù công việc của bản thân khá vất vả. Vào dịp cuối năm, chị thưởng về nhà khi đã qua 20 giờ. Do đó theo nữ “banker”, mức lương, thưởng Tết cao là xứng đáng với những đóng góp, công sức bỏ ra mỗi ngày làm việc.

Với khoản thưởng Tết năm nay, chị Phương dự định sẽ trích ra một phần để biếu Tết bố mẹ hai bên. Phần còn lại, hai vợ chồng cho vào quỹ chung để tích lũy cho cuộc sống tương lai.

