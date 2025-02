Camera ghi lại cảnh chị gái có màn chạy xe vòng xuyến gây khó hiểu nhất lúc này

Your browser does not support the video tag.

Theo những gì đoạn video ghi lại, có thể thấy một người phụ nữ đang điều khiển xe máy di chuyển đến ngã tư. Vốn chỉ cần rẽ phải để tiếp tục hành trình thì người phụ nữ lại chọn một cách phức tạp và nguy hiểm hơn - di chuyển ngược chiều và hết một vòng của vòng xuyến để đi tới con đường phía bên phải.

Chứng kiến tình huống giao thông khá trúc trắc này, nhiều người bày tỏ sự khó hiểu bởi cách di chuyển của người phụ nữ vừa bất tiện lại có thể gây nguy hiểm do phương tiện đi ngược chiều so với quy định.

“Hoảng hốt thực sự. Chắc chị gái mới bên nước ngoài về chưa quen luật nên mới đi như này chứ không hiểu nổi.”

“Vừa ‘mua đường’ lại vừa nguy hiểm, may các xe vẫn đang di chuyển chậm nên không có chuyện gì xảy ra.”

“Tình huống này có phạt nguội không ạ?”

Hiện đoạn video vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn