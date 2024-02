Về quê ăn Tết, 2 cha con chết đuối trên sông Đà

Bờ sông Đà nơi hai cha con bị đuối nước - Ảnh: M.C

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 13-2 (mùng 4 Tết), một lãnh đạo UBND xã Lương Nha (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết chính quyền địa phương đang cùng gia đình tổ chức lễ tang cho hai cha con không may bị đuối nước tử vong vào chiều qua.

Theo vị này, chiều qua, anh C. (38 tuổi, quê ở xã Lương Nha) cùng gia đình ra ven sông Đà (đoạn qua xã Lương Nha) chơi.

Trong lúc chơi ở ven sông Đà, một đứa con của anh C. không may trượt chân xuống sông, anh C. lao xuống cứu.

Tuy nhiên anh C. không biết bơi nên hai cha con đều bị đuối nước.

Khi người dân và lực lượng chức năng ra cứu vớt được thì cả hai cha con đều đã tử vong.

Được biết nạn nhân là người xã Lương Nha nhưng sinh sống và làm việc ở tỉnh Sơn La. Dịp Tết, gia đình anh C. về quê chơi.

Chiều qua, cả nhà ra bờ sông Đà chơi thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Tác giả: P.THẢO

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ