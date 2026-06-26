Văn phòng Chính phủ có tân Phó Chủ nhiệm

Sáng 26-6, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến. Ảnh: VGP

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Anh Tiến được tin tưởng giao trọng trách.

Phó Thủ tướng nêu rõ ông Trần Anh Tiến đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng. Thực tiễn cho thấy ông luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã khẳng định được uy tín đối với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng mong muốn ông Trần Anh Tiến tiếp tục phát huy tốt hơn nữa, cao hơn nữa với vị trí, vai trò mới là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nhận thức vai trò, vị trí mới là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và không ngừng phấn đấu, rèn luyện, kế thừa, học hỏi kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước; đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc; bám sát thực tiễn, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự phân công, chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Trần Anh Tiến là Thạc sĩ kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Tác giả: P.Dương

Nguồn tin: Báo Người lao động