Cao Pendant Quang Vinh hết lời ca ngợi Đoàn Văn Hậu

Văn Hậu được đồng đội Cao Pendant Quang Vinh đánh giá rất cao - Ảnh: CAHN

Văn Hậu từng là hậu vệ cánh trái số 1 của CAHN. Tuy nhiên, trong thời gian hậu vệ sinh năm 1999 dính chấn thương, vị trí này đã thuộc về Cao Pendant Quang Vinh. Hậu vệ Việt kiều Pháp gần như là sự lựa chọn không thể thay thế. Dù vậy, khi Văn Hậu trở lại, HLV Polking đã có một cơn “đau đầu” dễ chịu cho việc sử dụng nhân sự ở hành lang trái.

Nhiều ý kiến cho rằng, khi Đoàn Văn Hậu tìm lại phong độ tốt nhất, hậu vệ 27 tuổi sẽ đẩy Cao Pendant Quang Vinh lên ghế dự bị. Tuy nhiên, trong chia sẻ mới nhất với truyền thông, Cao Pendant Quang Vinh không lo lắng về điều này, thậm chí còn dành những lời có cánh cho đồng nghiệp:

“Ở CLB CAHN, chúng tôi đá cùng với nhau, nói chuyện với nhau rất nhiều. Chúng tôi thi đấu cùng vị trí nên với tôi hay với anh ấy (Đoàn Văn Hậu - PV) cũng rất dễ chơi với nhau. Chúng tôi giao tiếp với nhau khá nhiều. Hậu là cầu thủ xuất sắc, cũng khá dễ dàng để chúng tôi chơi với nhau”.

Cao Pendant Quang Vinh cùng Văn Hậu chơi trong đội hình xuất phát của CAHN những trận gần đây - Ảnh: CAHN

Không dừng lại ở cấp CLB, Quang Vinh còn bày tỏ kỳ vọng được sát cánh cùng Văn Hậu trong màu áo Đội tuyển Việt Nam. Anh tin rằng nếu cả hai cùng ra sân, giống như tại CAHN, đó sẽ là phương án tích cực cho đội tuyển quốc gia nhờ sự ăn ý đã được xây dựng từ trước.

“Hậu là một cầu thủ giỏi và tôi hy vọng cậu ấy sẽ cùng tôi đá cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi có thể đá cùng nhau, như khi ở CLB CAHN, có sẽ là một điều tốt cho đội tuyển quốc gia”.

Trong những trận đấu gần đây của CAHN, HLV Polking thường xếp Văn Hậu đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 hậu vệ. Trong khi đó, Cao Pendant Quang Vinh tiếp tục là sự lựa chọn nơi hành lang cánh trái. Sự phối hợp của bộ đôi này cũng tỏ ra khá nhịp nhàng. Đây rõ ràng cũng là một phương án phù hợp để HLV Kim Sang Sik tính đến khi Văn Hậu và Quang Vinh cũng góp mặt trên ĐT Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn