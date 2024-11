Vấn đề người di cư: 98 người bị nhồi nhét trên một chiếc thuyền đến Anh

Người di cư tìm cách vượt Eo biển Manche bằng thuyền phao, từ bờ biển Gravelines, gần Dunkirk, miền Bắc Pháp, ngày 26/4/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đây là số lượng người di cư lớn nhất trên một chiếc thuyền vượt biển đến Anh từng được ghi nhận, so với khoảng 50-60 người thường thấy trên những chiếc thuyền nhỏ dạng này.

Theo phóng viên TTXVN tại London, vụ vượt biển mới nhất cho thấy những kẻ buôn người đang tìm cách nhồi nhét ngày càng nhiều người di cư hơn trên những chiếc thuyền nhỏ kém an toàn hơn, sau khi Anh và các nước châu Âu trấn áp nguồn cung xuồng cứu sinh, động cơ và áo phao.

Vụ việc xảy ra cùng thời điểm với vụ bắt giữ một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ do bị tình nghi đã vận chuyển xuồng và động cơ từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cất giữ tại Đức, trước khi chuyển đến miền Bắc nước Pháp để vượt biên đến Anh. Người này đang phải đối mặt với việc bị dẫn độ sang Bỉ vì tội buôn người.

Nghi phạm đã bị bắt giữ tại sân bay Schiphol tại Amsterdam (Hà Lan) vào ngày 13/11, trong một cuộc điều tra chung của chính quyền Hà Lan, Bỉ cùng Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA). Chính phủ Công đảng tại Anh đang tăng cường hợp tác với các nước châu Âu nhằm phá vỡ các băng nhóm buôn người, sau khi hủy kế hoạch trục xuất người di cư đến Rwanda của chính phủ Bảo thủ tiền nhiệm.

Hơn 1.300 người di cư đã đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ trong 7 ngày qua. Tính từ đầu năm đến nay, khoảng 32.900 người di cư đã vượt eo biển Manche để vào Anh, tăng 20% so với 27.314 người vào cùng thời điểm của năm 2023, nhưng giảm so với mức tăng kỷ lục 41.829 người đã đến Anh so với cùng kỳ năm 2022.

Số lượng người di cư trên mỗi chiếc thuyền nhỏ gần đây đã tăng đều đặn, từ trung bình 28 người trên mỗi chiếc vào năm 2021 lên 53 người trong 10 tháng đầu năm 2024.

