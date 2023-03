Xôn xao thông tin “con tra tấn mẹ bằng cách lấy xe máy kéo lê trên đường”, chính quyền nói gì?

Ngày 29/3, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh con trai kéo lê người mẹ bằng xe máy gây xôn xao dư luận.

Clip người con điều khiển xe máy bỏ đi kéo theo mẹ một đoạn đường

Cụ thể, Facebook này viết: “Con trai tra tấn mẹ đẻ bằng cách lấy xe máy kéo lê mẹ trên đường mặc cho người mẹ kêu la rất nhiều, hậu quả khiến người mẹ bị thương rất nặng”.

Nội dung clip cho thấy, một người phụ nữ hỏi nam thanh niên đang ngồi trên xe máy “mày làm gì đấy”. Còn nam thanh niên không đáp lời mà cố tình nổ xe máy đi. Lúc này, người phụ nữ yêu cầu nam thanh niên đứng lại nhưng người này vẫn vít ga phóng đi, kéo theo người phụ nữ một đoạn từ trong nhà ra ngoài ngõ.

Bài viết kèm clip trên đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số lên án hành động nhẫn tâm của người con.

Thông tin được chia sẻ gây xôn xao dư luận

Trước thông tin trên, tối 29/3, ông Trần Văn Kiên - Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết, sự việc trong clip xảy ra tại địa phương nhưng không phải như trên mạng chia sẻ.

Theo ông Kiên, sau khi nắm được thông tin, chính quyền đã phối hợp với công an xuống nhà người trong clip để xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy, chiều 23/3, người con trai (15 tuổi) mới bị gãy chân đòi lấy xe máy trong nhà đi chơi nhưng người mẹ không đồng ý đã giữ xe lại. Lúc này, người con vẫn cố tình nổ xe máy đi khiến người mẹ bị kéo lê một đoạn rồi bị ngã như trong clip.

Người mẹ bị thương sau sự việc

Chủ tịch xã Tân Thịnh cũng cho biết, người mẹ sau khi bị ngã chỉ bị xây xát ở hông và chân trái, vết thương nhẹ ở ngoài da.

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn