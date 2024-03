Va chạm giao thông, nam thanh niên 'hùng hổ' lấy mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô

Khoảng 7h sáng nay (13/3), tại vòng xuyến ngã 5 đường Trường Thi - Lê Hồng Phong, TP Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô.

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại toàn bộ hành động đập vỡ kính ô tô của nam thanh niên

Được biết, vào thời điểm trên nam thanh niên đi xe máy Honda Air Blade đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường.

Nam thanh niên lấy mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông

Sau khi ngã xe, nam thanh niên "hùng hổ" lập tức cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô.

Toàn bộ hành động của nam thanh niên được người tham gia giao thông quay lại và đăng trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc

Nhiều người xem xong clip bày tỏ rất phẫn nộ trước hành vi hùng hổ, hủy hoại tài sản của nam thanh niên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

Trước đó, sáng 2/2, xe khách mang biển số 37F-005.42 do Hồ Tự Quý cầm lái, di chuyển trên QL 1A theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn Km540+990, qua thôn 8, xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên), xe khách trên va chạm với xe máy BKS 38H6-3817, chở theo 2 người lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm mạnh, ông N.M.T và vợ là bà T.T.L bị văng xa nhiều mét dẫn tới tử vong.

Tại hiện trường, xe khách hư hỏng phần đầu. Chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe khách, mảnh vỡ phương tiện vương vãi khắp nơi

Công an Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tự Quý (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News