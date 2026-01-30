Uống nước ấm trước khi đi ngủ có thể mang lại điều gì cho cơ thể?

Lợi ích của việc uống nước ấm trước khi đi ngủ

Theo các chuyên gia, nếu sử dụng đúng cách, uống nước ấm trước khi đi ngủ có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho cơ thể.

Cải thiện tâm trạng, hỗ trợ giấc ngủ

Nhiều nghiên cứu cho thấy, tình trạng mất nước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng, làm tăng cảm giác căng thẳng và mệt mỏi, từ đó gây khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Việc bổ sung một lượng nước ấm vừa đủ giúp cơ thể thư giãn hơn, giảm cảm giác khô khát và hỗ trợ trạng thái tinh thần ổn định trước khi ngủ. Nhờ đó, người uống có thể cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn khi bước vào giấc ngủ.

Uống nước ấm trước khi đi ngủ có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho cơ thể

Hỗ trợ làm sạch da và đào thải độc tố

Uống nước ấm giúp kích thích tuần hoàn máu và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Khi nước ấm được hấp thu, cơ thể dễ dàng vận chuyển oxy và dưỡng chất đến các mô, đồng thời thúc đẩy quá trình bài tiết qua mồ hôi và da. Nhờ đó, lượng độc tố tích tụ trong cơ thể có thể được giảm bớt, góp phần cải thiện làn da theo cách tự nhiên.

Một số người lựa chọn uống nước ấm pha mật ong hoặc nước chanh loãng trước khi ngủ. Mật ong có tính ấm, giúp tăng sức đề kháng, trong khi chanh cung cấp vitamin C, hỗ trợ hệ miễn dịch. Tuy nhiên, các loại đồ uống này chỉ nên dùng với lượng nhỏ để tránh ảnh hưởng đến dạ dày và giấc ngủ.

Uống nước ấm vào thời điểm nào là phù hợp?

Dù có lợi ích, uống nước ấm quá gần giờ đi ngủ có thể gây tiểu đêm, làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt ban đêm. Các chuyên gia khuyến cáo, nên uống nước trước khi ngủ khoảng 1-2 giờ và đi tiểu trước khi lên giường để hạn chế tình trạng thức giấc giữa đêm.

Thay vì dồn nhiều nước vào buổi tối, mỗi người nên phân bổ lượng nước uống đều trong ngày. Trung bình, cơ thể cần khoảng 1,5-3 lít nước mỗi ngày, tùy theo giới tính, mức độ hoạt động và điều kiện thời tiết. Màu sắc nước tiểu là một dấu hiệu đơn giản để đánh giá mức độ đủ nước: nước tiểu sẫm màu cho thấy cơ thể đang thiếu nước, trong khi màu nhạt và trong là dấu hiệu cân bằng tốt.

Những cách bổ sung nước lành mạnh khác

Bên cạnh việc uống nước trực tiếp, cơ thể còn có thể được cung cấp nước thông qua nhiều cách khác như tăng cường rau xanh và trái cây trong bữa ăn, uống một cốc nước trong mỗi bữa chính, bổ sung nước sau khi vận động hoặc khi có cảm giác đói để tránh nhầm lẫn giữa đói và khát.

Đối với phụ nữ mang thai, việc bổ sung nước cần được thực hiện đúng cách và đều đặn hơn để bù lại lượng nước mất đi do thay đổi sinh lý.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn