Bắt thanh niên uống rượu đi xe máy, tông vào 2 ô tô khiến người ngồi sau tử vong

Ngày 30-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Đình Minh (SN 2001; ngụ xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hành vi điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát; không có giấy phép lái xe; sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người.

Trịnh Đình Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 1-4, tại tỉnh lộ 514, phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Trịnh Đình Minh đã điều khiển xe máy không biển kiểm soát, chở theo một người ngồi phía sau.

Do đã uống rượu bia nên Minh điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, đi không đúng phần đường và đã tông vào một xe ô tô đang chạy theo hướng ngược lại, sau đó lao sang bên trái tông tiếp vào một xe ô tô khác đang dừng đỗ bên phải đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến người ngồi phía sau xe máy do Trịnh Đình Minh điều khiển tử vong.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động