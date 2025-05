Cô gái 18 tuổi uống rượu say rồi ra cầu định tự tử

Cán bộ Phòng CSGT động viên, khuyên nhủ chị D.T.T

Ngày 10/5, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn công dân có biểu hiện định tự tử tại khu vực Cầu Khe Tiên.

Cụ thể, vào khoảng 00 giờ 15 phút ngày 8/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát cơ động bảo đảm TTATGT tại địa bàn huyện Tiên Yên, khi đi đến Km 204+100, Quốc lộ 18 tại khu vực cầu Khe Tiên thuộc thị trấn Tiên Yên, Tổ công tác số 3 thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một công dân trong trạng thái say có biểu hiện muốn tự tử.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an thị trấn Tiên Yên và nhân dân khống chế, đưa công dân trên về trụ sở Công an thị trấn Tiên Yên.

Qua công tác xác minh nắm được, công dân trên là chị D.T.T. (SN 2007, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). Do có mâu thuẫn chuyện tình cảm nên chị T. đã uống say và đi bộ ra khu vực cầu Khe Tiên có ý định tự tử. Sau khi ổn định tâm lý cho chị T., Tổ công tác bàn giao cho Công an thị trấn Tiên Yên để liên lạc với người thân đưa chị T. về với gia đình.

Tác giả: Văn Long

Nguồn tin: phunuvietnam.vn