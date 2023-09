UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina

Tham dự buổi lễ, về phía các Nhà đầu tư và đối tác có các ông: Diệp Liêu Ninh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunny; Pajongwit Pongsivapai – Giám đốc điều hành Tập đoàn WHA; Trần Tiểu Linh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Phúc Kiến Tân Phong; Tạ Bình Cao – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Quang điện tử Giang Tây Cao Giai; Lê Anh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Hợp Lực cùng đại diện các bộ phận, phòng ban của các Công ty.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT Đông Nam, KH&ĐT, Công thương, KH&CN, Cục Hải quan, Cục Thuế và lãnh đạo huyện Nghi Lộc.

Quang cảnh lễ trao Giấy chứng nhận

Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina của Tập đoàn Sunny là Dự án chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp môdun camera, camera điện thoại di động, camera ô tô và các thiết bị điện tử khác; với quy mô sử dụng đất gần 43 ha, tổng mức đầu tư 150 triệu USD, sử dụng khoảng 20.000 lao động.

Sau hơn 2 tháng nghiên cứu, khảo sát địa điểm (từ ngày 05/7/2023), Tập đoàn Sunny đã quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư tại Khu công nghiệp WHA và nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án vào ngày 12/9/2023. Với sự nỗ lực của các cấp Lãnh đạo và cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An, chỉ sau 1 tuần kể từ khi nộp Hồ sơ đề xuất đầu tư, Dự án đã hoàn thành các thủ tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Sự kiện trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina là một dấu mốc quan trọng với tỉnh Nghệ An, lần đầu tiên thu hút vốn FDI của tỉnh vượt mốc trên 1 tỷ USD/năm. Nâng tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh Nghệ An trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1,27 tỷ USD, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành thu hút FDI hàng đầu Việt Nam. Lũy kế đến nay tỉnh Nghệ An có 130 dự án FDI đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt gần 3,85 tỷ USD.

Đặc biệt, trong sự kiện này, chúng ta được chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn WHA với Tập đoàn Sunny và các Nhà cung ứng (Công ty TNHH Công nghệ Phúc Kiến Tân Phong và Công ty TNHH Công nghệ quang điện tử Giang Tây Cao Giai) để tạo ra hệ sinh thái của Sunny tại tỉnh. Điều đó, một lần nữa khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư. Tỉnh Nghệ An không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất để thu hút các dự án lớn, dự án động lực, hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển với các đối tác chiến lược.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cảm ơn Tập đoàn Sunny đã tin tưởng và lựa chọn Nghệ An để thực hiện kế hoạch mở rộng đầu tư và kết nối các đối tác, nhà cung ứng thực hiện khảo sát, đề xuất đầu tư. Cảm ơn các nhà cung ứng của Tập đoàn Sunny đã tin tưởng lựa chọn Nghệ An làm điểm đến đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, khi dự án đi vào hoạt động, cùng với hệ sinh thái của Tập đoàn Sunny và các dự án sản xuất điện tử thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu đã hiện diện và thực hiện tại tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thiện chuỗi cung ứng cho các dự án sản xuất điện tử tại tỉnh Nghệ An và lan tỏa trong khu vực, là động lực để tiếp tục thu hút các dự án điện tử cũng như các dự án công nghệ cao khác, cùng với các doanh nghiệp địa phương hình thành nên một chuỗi cung ứng tuần hoàn, khép kín cho lĩnh vực điện tử và công nghệ cao. Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, tạo tiền đề phát triển theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý của tỉnh Nghệ An và khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina cho Tập đoàn Sunny

“Tỉnh Nghệ An xác định dự án của Tập đoàn Sunny cũng như các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện tử công nghệ cao là những dự án quan trọng trong chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Nghệ An cam kết luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, về môi trường đầu tư, quá trình triển khai thực hiện dự án và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, huyện Nghi Lộc, đơn vị chức năng liên quan chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư xây dựng và triển khai hoạt động của Dự án. Cụ thể, giao Ban Quản lý KKT Đông Nam thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ quá trình hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng và vận hành dự án theo đúng Hồ sơ đề xuất và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chủ trì phối hợp với các cơ quan, huyện Nghi Lộc hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các điều kiện để dự án đi vào hoạt động có hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu Dự án, bảo đảm an toàn trong và xung quanh Khu công nghiệp WHA. Đồng thời đề nghị Tập đoàn Sunny chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KKT Đông Nam, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp WHA và các ngành liên quan triển khai thực hiện dự án đúng quy định. Sử dụng thiết bị mới, hiện đại, công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn về môi trường. Xây dựng và vận hành nhà máy theo đúng mục tiêu, tiến độ tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường.

Ông Diệp Liêu Ninh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunny phát biểu

Thay mặt Tập đoàn Sunny, ông Diệp Liêu Ninh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunny cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong thời gian ngắn đã hoàn thành các thủ tục đầu tư. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Khu công nghiệp WHA để phát triển. Phía Tập đoàn Sunny cũng phối hợp để tìm kiếm sự hợp tác chung và cùng phát triển vững mạnh.

Ông Pajongwit Pongsivapai - Giám đốc điều hành Tập đoàn WHA phát biểu

Đại diện nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp WHA, ông Pajongwit Pongsivapai - Giám đốc điều hành Tập đoàn WHA bày tỏ vui mừng khi Tập đoàn Sunny đã tin tưởng lựa chọn Nghệ An là điểm đến đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất thiết bị quang học. Dự án này không những mang lại nhiều cơ hội cho nguồn nhân lực dồi dào của tỉnh Nghệ An mà còn đưa khoa học công nghệ tiên tiến vào ngành công nghiệp Việt Nam. Tập đoàn WHA cam kết hỗ trợ tầm nhìn và cam kết với Chính phủ Việt Nam nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư, phát triển đối với các Nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử.

Ký kết hợp tác giữa Tập đoàn WHA và các nhà cung ứng của Tập đoàn Sunny

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho Nhà đầu tư, Nhà cung ứng

Lãnh đạo tỉnh và Giám đốc điều hành Tập đoàn WHA Pajongwit Pongsivapai tặng quà lưu niệm cho các Nhà cung ứng

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn