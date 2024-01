UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ủy ban kế hoạch, tài chính và kiểm toán của Quốc hội Lào

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí: Vũ Tuấn Anh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội Lào Leber leebouapao cho biết: Mục đích chính của chuyến thăm và làm việc lần này nhằm thắt chặt, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết vĩ đại giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội, HĐND các tỉnh của hai nước Lào – Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đi sâu trao đổi cũng như chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động phối hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và các Sở, ngành liên quan trong việc tham mưu, đề xuất, ban hành các cơ chế, chính sách; công tác giám sát việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; việc phân cấp, quản lý nội dung thu, chi ngân sách nhà nước giữa Trung ương và các địa phương, nhất là việc phân cấp, quản lý các dự án đầu tư công.

Cùng với đó, hai bên đã trao đổi về cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh trong phân cấp, quản lý; cơ chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong thực hiện giám sát và việc xem xét, giải quyết, xử lý các nội dung kết luận sau giám sát...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác Ủy ban Kế hoạch, Tài chính, Kiểm toán của Quốc hội Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An; đồng thời thông tin đến Đoàn công tác về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 cũng như việc hợp tác, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An với các tỉnh nước bạn Lào trên các lĩnh vực.

Theo đó, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực lớn của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm qua đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,14%, đứng thứ thứ 26 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đạt 21.275 tỷ đồng. Hai năm liền, Nghệ An được nhắc đến là một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư FDI. Hiện Nghệ An trở thành điểm đến mới của nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới như Foxconn, Goertek, Luxshare ICT, Everwin và Juteng,... với các dự án tầm cỡ trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp điện tử.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt năm 2023, tỉnh Nghệ An đã triển khai có hiệu quả Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng mới, sửa chữa 7.517 ngôi nhà… Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi, chia sẻ những vấn đề mà các đại biểu trong Đoàn công tác quan tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An mong muốn HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay... sẽ có ký kết chương trình hợp tác để cùng với các hoạt động trao đổi kinh nghiệm đã được tổ chức thường xuyên, các bên sẽ cụ thể hóa được các nội dung cần làm để nâng cao chất lượng hoạt động HĐND của các tỉnh.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Leber leebouapao - Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội Lào cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian đoàn công tác làm việc tại Nghệ An. Đồng thời trân trọng cảm ơn những chia sẻ hết sức quý báu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong buổi làm việc hôm nay, Đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ để đưa vào hoạt động của Quốc hội, HĐND tỉnh nhằm thực hiện tốt hơn nữa vai trò và chức năng của mình.

