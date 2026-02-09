Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh năm 2026

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hùng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.



Quang cảnh cuộc họp

Đ/c Nguyễn Viết Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh năm 2025

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đặt ra trong năm 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp tạo điều kiện để các cấp Hội nông dân trong tỉnh trực tiếp và phối hợp thực hiện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả tích cực.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các xã tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp trong tỉnh trực tiếp và phối hợp tham gia thực hiện một số dự án, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp như: Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới; đề án sản xuất vụ Xuân - Hè - Thu – Mùa; bảo vệ môi trường nông thôn; tuyên truyền vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp; phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; trồng cây xanh; trồng cây chống sạt lở bên các dòng sông; xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp,…

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được các cấp Hội phối hợp với UBND các xã, phường chỉ đạo tổ chức triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phong trào như: Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để hội viên nông dân nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; hỗ trợ phát triển kinh tế trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức các diễn đàn khuyến khích nông dân đổi mới, sáng tạo; biểu dương, tôn vinh gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình tiêu biểu; đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho nông dân về kiến thức kinh doanh, khoa học kỹ thuật; quan tâm các hình thức hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, giới thiệu quảng bá nông sản; tổ chức cho hội viên, nông dân tham quan, học tập mô hình kinh tế mới trong và ngoài địa bàn... Huy động các nguồn lực từ cộng đồng dân cư giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Hỗ trợ con giống, thức ăn, phân bón cây trồng, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Ngân hàng bò” giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế, góp gạch hỗ trợ xây dựng và sữa chữa nhà ở. Qua đó, góp phần thúc đẩy tạo đà cho các hộ nông dân có thêm ý chí nghị lực, vươn lên làm giàu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho hội viên nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có các hình thức thông tin để các cấp hội nông dân trong tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; các chương trình, kế hoạch sản xuất; phối hợp, tạo điều kiện để các cấp hội trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát phản biện…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối với Sở để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đậu Thị Minh Loan đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức hiệu quả việc xây dựng gian hàng trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ nông sản

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Phong đề nghị các Sở, ngành tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2025 -2030”; ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025; tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại với nông dân; xây dựng gian hàng trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ nông sản tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh; phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030”; hàng năm tổ chức cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông";…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đanh giá cao kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội nông dân tỉnh năm 2025. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan phối hợp và tạo điều kiện để các cấp Hội nông dân trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng chính sách của Trung ương, của tỉnh để khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đến các địa phương, từng cơ sở sản xuất, hộ nông dân và người tiêu dùng, tạo sự chuyển biến mạnh trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống và sự yên tâm của người dân.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Đẩy mạnh các hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh về vốn, vật tư nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; chú trọng các hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP cho nông dân gắn với chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Hội Nông dân.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Hội Nông dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các nội dung; đồng thời yêu cầu các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nhằm hỗ trợ nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững.

