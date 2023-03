UBND tỉnh Nghệ An chấm dứt xử lý khiếu nại về chiếc xe Camry 1992

Ngày 3/3, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký văn bản về việc trả lời, xử lý đơn thư của ông Bùi Tôn Kiêm (SN 1949, trú tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh).

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An nhận được nhiều đơn thư của ông Bùi Tôn Kiêm có nội dung yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo, giải quyết, xem xét xử lý nội dung liên quan đến việc Công an TP Vinh, cơ quan chức năng tỉnh thu giữ, xử lý chiếc ô tô Camry năm 1992 của ông.

Văn bản này nêu rõ, vụ việc đã được cơ quan trung ương, địa phương giải quyết, trả lời nhiều lần nhưng công dân vẫn liên tục gửi đơn thư và trực tiếp đến trụ sở Tỉnh uỷ Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An để yêu cầu giải quyết.

Để xem xét đầy đủ nội dung vụ việc, ngày 06/05/2019 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, trong đó có vụ việc của ông Bùi Tôn Kiêm. Ngày 22/7/2021, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 37/BC TTR.P2 báo cáo kết quả kiểm tra rà soát.

Qua xem xét, tổng hợp kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các nội dung tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của ông Bùi Tôn Kiêm nêu trên cho thấy: Vụ việc của ông Bùi Tôn Kiêm đã nhiều lần được Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An, Thanh tra Bộ Công an xem xét, giải quyết, trả lời đảm bảo đúng quy định nhưng công dân vẫn không đồng ý.

Ngày 29/8/2000, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 2206/PV24, trong đó kết luận: Việc tổ tuần tra CSGT TP Vinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 8/12/1992 phát hiện ông Bùi Tôn Kiêm điều khiển ô tô Toyota Camry biển số SIL-7306 có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ nên đã lập biên bản, tạm giữa xe đưa về Công an TP Vinh để xác minh là dùng và cần thiết (vì người điều khiển xe không có bằng lái, Xe ô tô chưa chuyển quyền sở hữu; xe chưa nộp phí giao thông và bảo hiểm theo quy định).

Sau khi xác minh, ngày 29/12/1992, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án hình sự "Làm giả giới chứng nhận của cơ quan Nhà nước " là đúng, vì xe ở tổ này được nhập lậu vào Việt Nam, làm giả giấy đăng ký xe và giấy phép lưu hành xe để bán. Xe ô tô nói trên là xe nhập lậu, là vật chứng vụ án, do đó phải được xử lý theo vụ án và phải sung công quỹ Nhà nước, không thể trả lại cho ông Kiêm.

Sau khi có Quyết định giải quyết khiếu nại, Giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với ông Bùi Tôn Kiêm nhưng ông Kiêm không đồng ý.

Ngày 14/6/2020, Công an tỉnh Nghệ An có Văn bản số 359/CAT-PX05 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc của ông Bùi Tôn Kiêm, trong đó đã kết luận như sau: đủ căn cứ khẳng định chiếc xe ô tô thu giữ của ông Bùi Tôn Kiêm là xe ô tô nhập lâu vào Việt Nam, làm giấy tở giả để tiêu thụ và lưu hành. Do đó, dù theo quy định của Thủ tục hành chính" hay theo quy định của "Tổ tung hình sự" thì chiếc xe trên đều phải bị tịch thu là hoàn toàn đúng về mặt nội dung và bản chất vụ việc....

Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát, kết luận và kiến nghị của Tổ công tác, đề nghị của Thanh tra tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chấm dứt việc xem xét, giải quyết, xử lý các đơn của ông Bùi Tôn Kiêm tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc thu, giữ, xử lý chiếc xe ô tô Toyota Camry năm 1992 nêu trên theo thẩm quyền, đồng thời thông báo để ông Bùi Tôn Kiêm và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan biết, phối hợp./

