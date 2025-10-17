UBND tỉnh làm việc với Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, Nghệ An là địa phương làm rất tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường dây 500kV được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương. Phát huy tinh thần đó, Nghệ An cũng sẽ cố gắng để hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện các dự án đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh. Buổi làm việc sẽ tập trung bàn hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các địa phương sớm bàn giao mặt bằng còn lại của dự án.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia Trương Hữu Thành cảm ơn tỉnh đã đồng hành và tiếp tục hỗ trợ Tổng công ty thực hiện các dự án đường dây 220kV trên địa bàn tỉnh

Ông Phạm Ngọc Thành – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia cho biết, để đảm bảo tiến độ thi công đóng điện các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương với mục tiêu giải phóng công suất từ nhà máy thủy điện Nậm Mô tại Lào, Nhà máy điện gió Trường Sơn, Nhà máy điện gió Trường Sơn 2 đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia, Tổng Công ty đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ đơn vị để hoàn thành các dự án trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện Bắc Miền Trung Bùi Công Cường báo cáo về tiến độ GPMB

Dự án Đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương có quy mô 02 mạch với chiều dài toàn tuyến là 80,66 km, từ Trạm biến áp (TBA) 220kV Tương Dương đến TBA 220kV Đô Lương gồm 191 vị trí móng; đi qua địa bàn 9 xã: Tam Quang, Châu Khê, Con Cuông, Môn Sơn, Vĩnh Tường, Anh Sơn, Yên Xuân, Cát Ngạn và Đô Lương.

Dự án được khởi công trong quý III/2024, theo kế hoạch sẽ hoàn thành đóng điện vận hành trong tháng 10/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án mới chỉ phê duyệt phương án bồi thường GPMB 159/192 khoảng cột. Còn 06 vị trí chưa phê duyệt phương án bồi thường, cụ thể theo từng địa bàn: Xã Cát Ngạn 02 vị trí; xã Vĩnh Tường 04 vị trí; xã Anh Sơn 01 vị trí; xã Yên Xuân 01 vị trí.

Chủ tịch UBND xã Con Cuông Trần Anh Tuấn cho biết 22/33 hộ sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2025

Về phần hành lang, dự án đã vận động, chi trả bàn giao mặt bằng 159/191 khoảng cột. Hiện trên địa bàn xã Con Cuông vẫn còn 33 hộ chưa bàn giao, Chủ tịch UBND xã Con Cuông Trần Anh Tuấn cho biết, trong tháng 10/2025, sẽ có 22/33 hộ bàn giao mặt bằng.

Còn tại xã Môn Sơn, Chủ tịch UBND xã Phạm Mạnh Hùng cho biết trên địa bàn còn 7 hộ chưa bàn giao, xã đã tổ chức 04 cuộc đối thoại và đến ngày 20/10 tới đây xã sẽ bàn giao diện tích mặt bằng còn lại cho dự án.

Tại xã Vĩnh Tường, hiện còn 18 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tường trong chiều nay, sẽ có 07/18 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng; với những hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường, xã sẽ tiếp tục đối thoại, gặp gỡ để vận động các hộ dân sớm bàn giao.

Trên địa bàn xã Anh Sơn, hiện có 04 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn cho biết đến ngày 20/10/2025 sẽ hoàn thành việc bàn giao mặt bằng còn lại cho dự án.

Còn trên địa bàn xã Yên Xuân, hiện còn 11 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo UBND xã Yên Xuân cho biết, 7/11 hộ sẽ bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 20/10/2025; những hộ còn lại do chưa thống nhất với phương án bồi thường nên chưa chịu nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật trao đổi về chính sách bồi thường GPMB và hướng tháo gỡ đối với những trường hợp chưa đồng ý với phương án bồi thường

Dự án đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm có quy mô 2 mạch, từ TBA 220kV Đô Lương đến TBA 220kV Nam Cấm với chiều dài khoảng 37 km. Hiện các đơn vị đã vận động, chi trả bàn giao mặt bằng 106/106 phần móng cột; còn phần hành lang đã vận động, chi trả bàn giao mặt bằng 81/107 khoảng cột. Hiện hồ sơ, phương án bồi thường phần hành lang vẫn chưa được Hội đồng GPMB các xã hoàn thiện để trình phê duyệt. Cụ thể: Xã Bạch Hà còn 30 vị trí; xã Thuần Trung 21 vị trí; xã Văn Kiều 25 vị trí; xã Phúc Lộc 21 vị trí; xã Thần Lĩnh 03 vị trí; xã Nghi Lộc 01 vị trí; xã Yên Trung 05 vị trí. Lãnh đạo các xã cũng đã báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện GPMB để bàn giao cho chủ đầu tư và đưa ra cam kết về tiến độ bàn giao. Khó khăn, vướng mắc chung được các xã báo cáo là trường hợp một số hộ dân chưa đồng thuận với dự thảo phương án bồi thường với lý do đơn giá bồi thường thấp và chưa đồng ý nhận tiền tạm ứng để bàn giao mặt bằng thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, việc hoàn thành 02 dự án đường dây 220kV qua Nghệ An có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn năng lượng quốc gia, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mục tiêu của buổi làm việc hôm nay là đến ngày 30/10/2025, các địa phương phải cơ bản bàn giao mặt bằng để thi công theo tiến độ. Để đáp ứng theo yêu cầu đặt ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia phối hợp tích cực, cùng đồng hành với các Sở, ngành và địa phương của Nghệ An để tháo gỡ các vướng mắc; ngoài việc áp dụng mức giá đền bù GPMB theo quy định hiện hành; vận dụng xem xét để có thêm các hỗ trợ khác liên quan đến đất ở, đất vườn và tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn cụ thể các xã hoàn tất thủ tục, hồ sơ liên quan, cử cán bộ cùng tham gia với chính quyền các xã để tháo gỡ. Sở Công thương đôn đốc các ngành, các xã cùng tham gia tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với 2 dự án đường dây 220kV. Trong quá trình này có sự tham gia của Công an tỉnh và các xã. Chính quyền các địa phương nhanh chóng thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, các tổ công tác, phối hợp với các Sở, ngành khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ liên quan, sớm phê duyệt phương án đền bù và chi trả cho các hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao tiến độ bàn giao mặt bằng cụ thể cho các xã, lưu ý các địa phương quá trình làm việc phải tuân thủ nghiêm trình tự thủ tục pháp lý.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn