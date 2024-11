UBND tỉnh làm việc Công ty TNHH thương mại Carlsberg Việt Nam

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Sở, ngành, UBND TP Vinh và các đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Andrew Khan – Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại Carlsberg Việt Nam khẳng định, chuyến thăm không chỉ là dịp để đại diện Carlsberg Việt Nam gặp gỡ lãnh đạo các tỉnh, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết của công ty trong việc hỗ trợ sự phát triển bền vững của khu vực thông qua những sáng kiến cộng đồng ý nghĩa và thiết thực.

Năm 2024, các hoạt động hợp tác của Carlsberg Việt Nam tại Nghệ An đã nhận được những phản hồi rất tích cực, góp phần cải thiện đời sống tinh thần và vật chất cho người dân địa phương. Trong đó, Carlsberg Việt Nam đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An sản xuất Chương trình “Nhịp cầu nhân ái” và hỗ trợ tài chính cho 24 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng 1.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An triển khai dự án nước sạch tại liên xã Long Thành, huyện Yên Thành, đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước sạch cho người dân. Nằm trong dự án dài hạn “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”, đây là dự án thứ năm Carlsberg Việt Nam thực hiện tại Nghệ An, hiện đang cung cấp nước sạch cho 57 hộ dân liên xã Long Thành, huyện Yên Thành. Bên cạnh đó, tham gia các hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch như phối hợp với UBND TP. Vinh tổ chức Giải Bóng đá nam TP. Vinh mở rộng tranh Cúp Huda năm 2024; bảo trì điểm check-in tại phố đi bộ TP. Vinh, góp phần làm đẹp cảnh quan của thành phố…

“Việc Carlsberg Việt Nam đồng hành với các sự kiện văn hóa, thể thao và thực hiện các sáng kiến bền vững chính là minh chứng cho cam kết sâu sắc và lâu dài của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ nỗ lực gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu mà còn mong muốn lan toả tinh thần cộng đồng, tạo điều kiện cho sự phát triển và phồn thịnh dài lâu.” - Ông Andrew Khan chia sẻ.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và các Sở, ngành tỉnh Nghệ An thảo luận trao đổi các thông tin để hai bên cùng tiếp tục đồng hành trong năm 2025 gồm: Hỗ trợ tiền cho các đối tượng/gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao quà Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo; thực hiện dự án cung cấp nước sạch cho người dân tại một xã thuộc tỉnh…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của công ty trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng và văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn, thời gian tới, Carlsberg Việt Nam tiếp tục đồng hành, phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức tốt các hoạt động đã và đang triển khai trên địa bàn.

Về các hoạt động Carlsberg Việt Nam đề xuất hỗ trợ trên địa bàn tỉnh năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cơ bản đồng thuận và khẳng định tỉnh cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để công ty thực hiện các hoạt động đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

