U22 Malaysia chiếm ngôi đầu của Việt Nam

U22 Malaysia lội ngược dòng thành công. Ảnh: Minh Chiến.

U22 Malaysia tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và sớm có cơ hội từ một tình huống bóng bổng. Tuy nhiên, U22 Lào ngay lập tức có câu trả lời ở phút thứ 4 và tạo ra bất ngờ lớn bằng việc ghi bàn mở tỷ số.

Xuất phát từ một pha để mất bóng của đối thủ, Sangvilay thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền ngang vừa tầm để trung vệ Bounphaeng băng vào dứt điểm chéo góc đầy hiểm hóc, hạ gục thủ môn Sharani.

Sau bàn thua, U22 Malaysia thi đấu đầy lúng túng, thậm chí để Lào tạo thế trận ngang ngửa. Đoàn quân áo vàng liên tục thất thế trong những pha tranh chấp ở trung lộ và chỉ biết trông chờ vào những tình huống cố định. Dù vậy, nỗ lực của Rosl Azim cùng đồng đội đều không thể gây khó khăn cho thủ môn U22 Lào.

Trong thế trận chắc chắn, hàng thủ Lào bất ngờ mắc sai số và ngay lập tức trả giá bằng bàn thua. Phút 32, người hùng ghi bàn mở tỷ số, Bounphaeng có pha phá bóng hụt, tạo cơ hội cho tiền đạo Harry Danish dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

U22 Lào có màn thể hiện tốt trong hiệp một nhưng chưa đủ để giành điểm trước Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

Sang hiệp hai, Lào vẫn chơi đầy tự tin nhưng thêm một lần sụp đổ vì sai sót cá nhân. Phút 59, thủ thành Kop xử lý lỗi đường căng ngang của Kutty Abba, tạo cơ hội cho Haqimi Azim đá bồi từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-1 cho Malaysia. Bàn thua khiến hàng thủ áo trắng lúng túng. Chỉ 3 phút sau, mành lưới U22 Lào rung lên lần thứ 3, sau pha đánh đầu của Moses.

Với thể lực sa sút, U22 Lào không thể theo kịp những pha bóng của đối thủ trong những phút cuối. Phút 88, HLV Ha Hyeok-jun bất lực nhìn Phetdavanh nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. 2 phút sau khi được chơi hơn người, Malaysia có bàn thứ 4, sau pha dứt điểm đơn giản của cầu thủ số 8.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-1 dành cho U22 Malaysia. Danish cùng đồng đội vươn lên vị trí dẫn đầu tại bảng B với cùng 3 điểm như Việt Nam nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số (+3 so với +1).

Trong khi Lào đã bị loại, U22 Việt Nam và Malaysia sẽ quyết chiến để tranh ngôi đầu bảng B vào lúc 16h ngày 11/12. Tại môn bóng đá nam SEA Games 33, chỉ đội đứng nhất ở 3 bảng mới có vé vào thẳng bán kết.

Tác giả: Minh Chiến - Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn