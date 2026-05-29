U20 Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" ở vòng loại U20 châu Á 2027

Lễ bốc thăm phân bảng đấu vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) chiều 28-5. U20 Việt Nam rơi vào bảng C cùng Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Đây được đánh giá là "bảng tử thần" bởi trình độ đẳng cấp của các đội khá tương đồng.

Trong số các đối thủ, Iran được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng. Đội bóng Tây Á không chỉ thuộc nhóm hạt giống số 1 mà còn sở hữu nền bóng đá trẻ giàu truyền thống bậc nhất châu lục. Ở cấp độ U20, Iran thường xuyên góp mặt sâu tại các vòng chung kết châu Á và luôn nổi bật nhờ nền tảng thể lực, kỹ thuật cùng lối chơi giàu tốc độ.

Bên cạnh đó, CHDCND Triều Tiên cũng là đối thủ khó lường. Các đội tuyển trẻ của bóng đá Triều Tiên nổi tiếng với kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu máu lửa. Dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông quốc tế nhưng U20 CHDCND Triều Tiên vẫn là tập thể có chất lượng chuyên môn đáng gờm ở sân chơi trẻ châu Á.

Trong khi đó, Palestine tuy bị đánh giá thấp hơn Iran nhưng luôn tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ.

Những năm gần đây, bóng đá Palestine có bước tiến rõ rệt nhờ đầu tư mạnh cho các tuyến trẻ và thường gây nhiều khó khăn cho các đại diện Đông Nam Á bằng lối đá giàu thể lực.

Rõ ràng, U20 Việt Nam sẽ phải đối mặt hành trình đầy thử thách nếu muốn giành vé dự vòng chung kết. Theo thể thức của AFC, chỉ 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền đi tiếp tới vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.

Dẫu vậy, cơ hội vẫn còn đối với U20 Việt Nam, khi đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi sở hữu lứa cầu thủ tài năng được đầu tư bài bản và có quá trình cọ xát quốc tế khá tích cực. Trước mắt, đội sẽ tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia như bước chuẩn bị quan trọng cho chiến dịch vòng loại châu Á.

Điểm đáng chú ý là Việt Nam tiếp tục được AFC trao quyền đăng cai một bảng đấu thuộc vòng loại. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ cho U20 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ Tây Á và Đông Á vốn có nền tảng thể lực vượt trội.

Nhìn rộng hơn, việc thường xuyên được góp mặt ở các giải trẻ châu lục cho thấy bóng đá Việt Nam đang duy trì chiến lược phát triển dài hạn.

Sau thành công của nhiều lứa cầu thủ trước đây, người hâm mộ kỳ vọng U20 Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn và nuôi dưỡng thế hệ kế cận cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Muốn biến kỳ vọng thành hiện thực, U20 Việt Nam cần cải thiện bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ mạnh, đồng thời tận dụng tối đa ưu thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả. Bởi ở một bảng đấu khắc nghiệt như hiện tại, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến giấc mơ châu Á dang dở.

Theo thể thức của giải, 32 đội thuộc Giai đoạn Vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung từ ngày 31-8 đến 6-9. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027. Điểm mới của giải đấu năm nay là AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm Giai đoạn Vòng loại (Qualification Phase) và Giai đoạn Phát triển (Development Phase). Trong đó, các đội có thứ hạng cao hơn sẽ tham dự Giai đoạn Vòng loại, còn 12 đội thuộc nhóm còn lại thi đấu ở Giai đoạn Phát triển nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát và nâng cao trình độ. Đáng chú ý, 6 đội xếp thứ tư có thành tích kém nhất ở Giai đoạn Vòng loại sẽ phải xuống chơi tại Giai đoạn Phát triển, trong khi 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng từ Giai đoạn Phát triển sẽ được thăng hạng lên chơi ở Giai đoạn Vòng loại ở kỳ giải tiếp theo.

Tác giả: Tường Phước (Ảnh: VFF)

Nguồn tin: Báo Người Lao Động