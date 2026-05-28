HLV Nguyễn Việt Thắng liệu sẽ cùng Đồng Nai chơi ở V.League?

Vòng 21 tới đây, CLB Đồng Nai sẽ tiếp đội bóng ở nhóm cuối bảng là Long An ngay trên sân nhà Đồng Xoài. Đến trước vòng đấu này, Đồng Nai đang dẫn đầu bảng với 47 điểm, tức hơn 5 điểm so với đội xếp nhì là Bắc Ninh (47 so với 42). Vì thế ở trận đấu này, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đang rất quyết tâm phải có điểm, nhằm có thể lên ngôi sớm trước 1 vòng đấu.

Nếu Đồng Nai lên ngôi vô địch giải hạng Nhất, đây là lần thứ 2 liên tiếp HLV Nguyễn Việt Thắng giúp một đội bóng của giải hạng Nhất lên ngôi vô địch, qua đó cũng giành vé có mặt ở sân chơi V.League. Tuy nhiên, mùa giải 2024/25 khi giúp Ninh Bình vô địch và giành vé lên chơi V.League, HLV Nguyễn Việt Thắng đã không được lãnh đạo đội bóng cố đô trọng dụng, nên họ đã chia tay anh ngay sau mùa giải và mời một ê kíp người Tây Ban Nha qua nắm đội.

Quyết định của lãnh đạo CLB Ninh Bình khiến nhà cầm quân trẻ họ Nguyễn rất thất vọng, bởi thực tế niềm mơ ước của Việt Thắng chính là được cầm quân ở một đội bóng V.League. Dẫu vậy, vị HLV trẻ này cũng không ý kiến gì và khi lãnh đạo CLB Bình Phước (tên cũ của CLB Đồng Nai) mời về cầm quân với mong muốn giúp đội bóng này giành chức vô địch, qua đó đoạt vé chính thức có mặt ở V.League, Nguyễn Việt Thắng đã nhận lời ngay.

Với tài cầm quân của mình, đặc biệt là bình ổn rất tốt phòng thay đổ của đội bóng, HLV Nguyễn Việt Thắng đã khiến các cầu thủ của Bình Phước (nay là Đồng Nai) rất yêu mến, qua đó đội bóng này đã có một loạt thành tích nổi trội với 14 trận thắng, 5 trận hoà và chỉ mới có 1 trận thua để giúp Đồng Nai đang băng về đích và khả năng sẽ nhận cúp vô địch trước 1 vòng đấu.

Cách đây vài vòng đấu, khi được hỏi: “Sau khi đưa Đồng Nai lên ngôi vô địch, liệu Việt Thắng có tiếp tục nắm đội bóng này ở đấu trường V.League?”. Nhà cầm quân trẻ này đã cho biết: “Tôi cũng chưa biết được, vì điều đó còn tuỳ thuộc vào lãnh đạo đội bóng có tin tưởng để giữ mình ở lại nắm đội hay không. Tuy nhiên, là HLV điều tôi mong muốn nhất vẫn là được cầm quân ở đấu trường V.League. Hai mùa giải liên tiếp tôi luôn nỗ lực vì điều ấy, nhưng cơ hội vẫn chưa đến với mình”.

Nếu được cùng Đồng Nai lên chơi ở V.League, đây cũng là lần đầu tiên HLV Nguyễn Việt Thắng chính thức cầm quân ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam. Hỏi anh có tự tin khi chơi ở V.League? Việt Thắng chia sẻ: “Ai cũng phải trải qua những lần đầu tiên, nhưng tôi luôn tự tin vào bản thân mình ở lần đầu này, bởi trước khi cầm quân chính thức ở V.League, tôi cũng đã làm trợ lý vào HLV ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt, nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm cho bản thân”.

Để chuẩn bị cho việc Đồng Nai lên chơi ở V.League, thực tế từ cách đây 3 tháng, HLV Nguyễn Việt Thắng và các cộng sự đã lên kế hoạch về nhân sự để đội bóng miền Đông Nam Bộ có thể trụ lại ổn nhất ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam. Qua đó, anh đã lên danh sách để lấy về những nội binh và cả ngoại binh chất lượng cho mùa giải mới. Vì như chính anh chia sẻ: “Một tân binh thi đấu ở V.League sẽ gặp khó khăn rất lớn. Mừng là các cầu thủ của tôi hầu hết đều đã kinh qua sân chơi chuyên nghiệp, nên tôi không quá lo lắng về điều này. Điều quan trọng là lấy về những cái tên để giúp đội có thể thi đấu tốt hơn”.

Giải hạng Nhất chưa kết thúc, nhưng cuộc đua của Đồng Nai đã bắt đầu!

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn