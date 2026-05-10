U17 Thái Lan sớm dừng bước, hai đội đầu tiên giành vé dự U17 World Cup

Rạng sáng 10-5, U17 Thái Lan nhận thất bại 0-2 trước U17 Ả Rập Saudi trong trận đấu mà đại diện Đông Nam Á tạo ra không ít cơ hội nhưng thiếu sự sắc bén ở những tình huống quyết định. Thất bại này cũng khép lại giấc mơ dự World Cup của U17 Thái Lan khi trắng tay cả hai lượt đầu tiên bảng A.

Trong trận đấu này, U17 Ả Rập Saudi sớm vượt lên dẫn trước sau pha đá phạt góc ngay phút thứ 4. Al Yami bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn U17 Thái Lan cơ hội cản phá.

Sau bàn thua, U17 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 13, Rungrueang đưa được bóng vào lưới đối phương bằng pha đánh đầu cận thành, tuy nhiên trọng tài không công nhận do xác định cầu thủ này phạm lỗi trước đó.

Dù vậy, đội bóng trẻ xứ chùa vàng tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Phút 28, Phanuphong Jeyakom bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi cho Phanuwit Jeyakom nhưng cú dứt điểm lại thiếu chính xác.

Đến phút 37, Rungrueang thêm một lần bỏ lỡ khi không thắng được thủ môn Ả Rập Saudi trong pha đối mặt.

Bước sang hiệp 2, U17 Thái Lan vẫn duy trì sức ép. Đến phút 52, các cầu thủ áo đỏ có tình huống đánh đầu cận thành nhưng bóng đi vọt xà đáng tiếc. Tuy nhiên, càng về cuối trận, U17 Ả Rập Saudi càng kiểm soát bóng tốt hơn để giảm nhịp độ trận đấu.

Khi U17 Thái Lan còn chưa thể tìm được bàn gỡ, họ tiếp tục nhận đòn kết liễu ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2. Sau cú sút xa của Al Batli, Al Okrush nhanh chân đá nối trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0 cho U17 Ả Rập Saudi.

Khép lại lượt trận thứ hai, U17 Thái Lan chính thức hết cơ hội đi tiếp sau hai thất bại liên tiếp, gồm trận thua 0-2 trước Tajikistan ở ngày ra quân và thất bại 0-2 Ả Rập Saudi rạng sáng nay.

Trong khi đó, U17 Tajikistan đã đánh bại Myanmar 0-1 ở trận đấu còn lại của lượt 2. Điều này giúp Tajikistan có cùng 6 điểm tuyệt đối với Ả Rập Saudi sau hai lượt trận, và sớm giành vé dự U17 World Cup 2026.

Ngược lại, kết quả này khiến đại diện Đông Nam Á không còn cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết cũng như suất dự U17 World Cup. Trận gặp Myanmar ở lượt cuối sẽ chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động